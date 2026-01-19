Carlos Carneiro Costa, fundador da Construtora Líder, morre aos 89 anos

Morreu na madrugada desta segunda-feira (19/1) o engenheiro Carlos Carneiro Costa aos 89 anos. Segundo divulgado pela família, ele faleceu por complicações de saúde devido à idade avançada.

Costa deixa três filhos, seis netos e era casado com a historiadora Scheila Carneiro Costa. O velório acontecerá no cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte, amanhã (20) às 9h30.

Nascido em Dores do Indaiá, Região Central de Minas Gerais, Carlos se formou em engenharia civil na Universidade Federal de Juiz de Fora. Em 1969, Carlos fundou a Construtora Líder, primeira construtora de luxo de Belo Horizonte. Seus projetos tinham o diferencial de incluir obras de artistas mineiros para decorar o lobby dos prédios. A empresa também é responsável pela construção do Museu de Som e Imagem de BH, do complexo Life Center e das praças da barragem Santa Lúcia e Lagoa Seca, no bairro Belvedere.

Apaixonado pela profissão, Carlos foi exemplo para os filhos, Liliane, Sandra Nara e Carlos Júnior, que seguiram o caminho do pai na engenharia civil. “A líder começou como uma empresa familiar, ele e minha mãe, e com muita luta, muito trabalho, foi crescendo pouco a pouco, tijolo por tijolo. Ele marcou uma época de bom gosto e deixou um legado de obras bem feitas, bem construídas, não só para Belo Horizonte, mas também para São Paulo, Brasília, São Luís… por onde ele passou”, conta Liliane Carneiro Costa.

A engenheira conta que trabalhou durante 20 anos ao lado do pai na Líder. Na empresa, passou por todos os setores e visitava as obras ao lado do pai. Segundo ela, hoje ela perdeu também um amigo. “Ele foi extremamente bom, de coração bom, inteligente, realizador, um exemplo. Meu pai sonhou muito, e os sonhos dele se tornaram realidade”, afirma Liliane.

Arte e engenharia de mãos dadas

Ao lado da esposa, Carlos apostou em obras de artistas mineiros para decorar o lobby dos seus empreendimentos como diferencial para seus empreendimentos. A designer de interiores Tânia Salles, que trabalhou em diversos projetos da Construtora Líder, elogiou o bom gosto e o espírito pioneiro do casal.

“A empresa foi uma das pioneiras em Belo Horizonte em relação a ter um hall decorado e a fazer apartamento modelo. Dona Sheila sempre prestigiou os artistas mineiros, fazendo questão de colocar obras de arte de artistas mineiros nos projetos”, lembra Salles.

A designer ainda revela que a Carlos foi fundamental para sua carreira e para o desenvolvimento da capital mineira. Segundo ela, o empresário deixou sua marca pela cidade pela sua forma de construção que prezava a combinação de cores e o acabamento de primeira linha.

“Carlos era uma pessoa fantástica de conviver, intelligentíssimo, muito culto. Como engenheiro entendia de obra do começo ao fim, desde a parte construtiva até a parte comercial, com uma ótima visão de mercado. Uma pessoa boníssima, que sempre lidou com todos os funcionários e prestadores de serviço com muita educação. Realmente foi um mestre para nós”, diz Salles.

Em 2022 foi lançado o livro Carlos Carneiro Costa – Lider, do jornalista e escritor mineiro Ozório Couto, contando a vida de obra do engenheiro mineiro.

Líder

Fundada em 1969, a Construtora Líder se destacou no mercado mineiro como referência em empreendimentos de luxo. Na década de 1980, expandiu suas atividades para Cabo Frio (RJ) com prédios de Veraneio na orla da principal.

Na década seguinte a Líder chega a São Paulo, onde constrói o primeiro condomínio fechado de luxo, e a Brasília. No mesmo período, construiu em Belo Horizonte e região metropolitana o Big Shopping, GV Shopping, Minas Shopping e o Minascasa. Nas duas últimas décadas investiu na construção de prédios no bairro Belvedere, lançou os primeiros condomínios fechados de alto luxo de Belo Horizonte e entregou empreendimentos hoteleiros com as bandeiras Mercure, Quality e Ramada Encore.

Ao todo, a Líder executou mais de 260 empreendimentos em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, somando mais de 3,5 milhões m² construídos.