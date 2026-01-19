BBB26: Pedro prestará depoimento por importunação sexual no reality

A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, abriu um inquérito contra o agora ex-participante do BBB26, Pedro Henrique Espíndola, por importunação sexual contra a participante Jordana Moraes. Após o episódio, o ambulante desistiu do reality show.

Em nota oficial, a Deam afirmou nesta segunda-feira (19/1) que irá analisar as imagens exibidas ontem (18) no programa da TV Globo. As diligências estão em andamento para esclarecer os fatos. “O ex-participante será chamado para prestar depoimento”, declarou a delegacia.

O ex-brother comentou sobre o que aconteceu com Jordana, no próprio confessionário, logo após abandonar o programa.

“Eu estava faz dias já querendo me segurar, pra não ficar olhando os outros, cobiçando os outros. As meninas, a Jordana principalmente, porque ela é muito parecida com a minha esposa. E daí, hoje, eu acabei caindo nisso, olhei para ela, cobicei ela, desejei ela. E achei que ela tinha dado moral também, tinha sido recíproco, mas pelo que eu vi era só coisa da minha cabeça. Que ela falou 'vamos ali procurar um baby liss' (...). E daí a gente chegou na despensa e eu tentei beijar ela. Entendi errado, não era isso que ela queria”, falou.

Após o depoimento, Tadeu Schmidt, apresentador do reality, comunicou que foi oferecido acolhimento e apoio à participante Jordana e que a equipe se solidariza com ela.

“Todos vocês podem ter certeza que se o Pedro não tivesse desistido, ele teria sido retirado do programa, porque atitudes assim são inaceitáveis, não apenas no BBB, mas em qualquer lugar, e as pessoas precisam entender isso”, destacou.

O episódio foi mostrado pela TV Globo na noite deste domingo, poucas horas depois da desistência. Nas imagens, ele aparece entrando com Jordana na despensa, onde a segura e tenta beijá-la à força. Logo após o acontecimento, o participante apertou o botão de desistência e deixou o programa.

