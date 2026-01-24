Morre Constantino Junior, fundador da Gol, aos 57

Empresário morreu em um hospital da capital paulista na manhã deste sábado (24/1) - (crédito: Hélvio Romero/ Agência Estado)

Morreu na manhã deste sábado (24/1), em São Paulo, o empresário Constantino de Oliveira Júnior, aos 57 anos, presidente do conselho de administração da GOL Linhas Aéreas e fundador da companhia. Ele estava internado em um hospital da capital paulista e enfrentava, há anos, um tratamento contra o câncer.

Apaixonado por viação e automobilismo, Constantino esteve à frente da Gol desde a criação da empresa, em 2001, até 2012, período que atuou como presidente executivo (CEO) e liderou a companhia, além de introduzir no mercado aéreo nacional o modelo de "baixo custo, baixa tarifa".

No ano de 2004, passou a integrar o conselho de administração da companhia, chegando à presidência executiva, cargo que ocupou até 2012 quando assumiu, definitivamente, a presidência do conselho. Em 2007, sob sua liderança, a GOL adquiriu a Varig.

Antes de fundar a GOL, o empresário atuou entre 1994 e 2000 como diretor da Comporte Participações, grupo que controla empresas de transporte terrestre de passageiros em diferentes regiões do Brasil. Além disso, Constantino era membro do conselho de administração e um dos fundadores do Grupo ABRA, holding do setor aéreo.

Constantino também foi piloto de carro de corrida e chegou a conquistar o título da Copa Porsche. Ao longo da carreira, recebeu diversos reconhecimentos. Foi eleito “Executivo de Valor” em 2001 e 2002 pelo jornal Valor Econômico; “Executivo Líder” do setor de logística em 2003, pela Gazeta Mercantil; e, em 2008, recebeu o título de “Executivo Ilustre” na categoria Transporte Aéreo pela premiação GALA (Galería Aeronáutica Latinoamericana), patrocinada pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Até a última atualização desta matéria, não há informações sobre data e horário do velório.

Leia nota completa na íntegra:

A GOL Linhas Aéreas manifesta profundo pesar pelo falecimento de seu fundador, Constantino Júnior, neste sábado, 24/01/2026, aos 57 anos.

Há 25 anos, Júnior e a família Constantino deram início à trajetória da mais brasileira das companhias aéreas. Com uma visão empreendedora e valores sólidos, nascia uma empresa reconhecida por sua excelência, referência em inovação e por seu compromisso com o desenvolvimento do Brasil.

Neste dia de enorme tristeza, a Companhia se solidariza com os familiares e amigos, expressando seus sentimentos e reconhecendo seu legado.

Sua liderança, sua visão estratégica e, sobretudo, seu jeito simples, humano, inteligente e próximo deixaram marcas profundas em nossa cultura. Os princípios estabelecidos por seu fundador fizeram a companhia crescer e hoje fazer parte de um grupo internacional. Eles seguem vivos na GOL e continuam transformando a aviação no Brasil.

