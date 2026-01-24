InícioBrasil
Morre Constantino Junior, fundador da Gol, aos 57

Ele estava internado em um hospital de São Paulo em tratamento contra um câncer

Empresário morreu em um hospital da capital paulista na manhã deste sábado (24/1) - (crédito: Hélvio Romero/ Agência Estado)
Morreu na manhã deste sábado (24/1), em São Paulo, o empresário Constantino de Oliveira Júnior, aos 57 anos, presidente do conselho de administração da GOL Linhas Aéreas e fundador da companhia. Ele estava internado em um hospital da capital paulista e enfrentava, há anos, um tratamento contra o câncer.

Apaixonado por viação e automobilismo, Constantino esteve à frente da Gol desde a criação da empresa, em 2001, até 2012, período que atuou como presidente executivo (CEO) e liderou a companhia, além de introduzir no mercado aéreo nacional o modelo de "baixo custo, baixa tarifa". 

No ano de 2004, passou a integrar o conselho de administração da companhia, chegando à presidência executiva, cargo que ocupou até 2012 quando assumiu, definitivamente, a presidência do conselho. Em 2007, sob sua liderança, a GOL adquiriu a Varig. 

Antes de fundar a GOL, o empresário atuou entre 1994 e 2000 como diretor da Comporte Participações, grupo que controla empresas de transporte terrestre de passageiros em diferentes regiões do Brasil. Além disso, Constantino era membro do conselho de administração e um dos fundadores do Grupo ABRA, holding do setor aéreo.

Constantino também foi piloto de carro de corrida e chegou a conquistar o título da Copa Porsche. Ao longo da carreira, recebeu diversos reconhecimentos. Foi eleito “Executivo de Valor” em 2001 e 2002 pelo jornal Valor Econômico; “Executivo Líder” do setor de logística em 2003, pela Gazeta Mercantil; e, em 2008, recebeu o título de “Executivo Ilustre” na categoria Transporte Aéreo pela premiação GALA (Galería Aeronáutica Latinoamericana), patrocinada pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Em nota, a GOL Linhas Aéreas manifestou profundo pesar pela morte de seu fundador. “Há 25 anos, Júnior e a família Constantino deram início à trajetória da mais brasileira das companhias aéreas. Com uma visão empreendedora e valores sólidos, nascia uma empresa reconhecida por sua excelência, referência em inovação e por seu compromisso com o desenvolvimento do Brasil”, afirmou a companhia.

A empresa destacou ainda o legado deixado pelo empresário. “Sua liderança, sua visão estratégica e, sobretudo, seu jeito simples, humano, inteligente e próximo deixaram marcas profundas em nossa cultura. Os princípios estabelecidos por seu fundador seguem vivos na GOL e continuam transformando a aviação no Brasil”, diz o comunicado.

Até a última atualização desta matéria, não há informações sobre data e horário do velório. 

Leia nota completa na íntegra:

A GOL Linhas Aéreas manifesta profundo pesar pelo falecimento de seu fundador, Constantino Júnior, neste sábado, 24/01/2026, aos 57 anos.

Há 25 anos, Júnior e a família Constantino deram início à trajetória da mais brasileira das companhias aéreas. Com uma visão empreendedora e valores sólidos, nascia uma empresa reconhecida por sua excelência, referência em inovação e por seu compromisso com o desenvolvimento do Brasil.

Neste dia de enorme tristeza, a Companhia se solidariza com os familiares e amigos, expressando seus sentimentos e reconhecendo seu legado.

Sua liderança, sua visão estratégica e, sobretudo, seu jeito simples, humano, inteligente e próximo deixaram marcas profundas em nossa cultura. Os princípios estabelecidos por seu fundador fizeram a companhia crescer e hoje fazer parte de um grupo internacional. Eles seguem vivos na GOL e continuam transformando a aviação no Brasil.

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 24/01/2026 09:43 / atualizado em 24/01/2026 10:08
