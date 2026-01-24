InícioBrasil
SÃO PAULO

Mc Tuto é preso após atropelar jovem durante gravação de clipe

A vítima, identificada como Gabriel Luiz Berrelhas Alves, foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Municipal Francisco Moran

Mc Tuto teve a prisão convertida em preventina neste sábado (24/1) - (crédito: Reprodução/Instagram)
Mc Tuto teve a prisão convertida em preventina neste sábado (24/1) - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor Emerson Teixeira Muniz, conhecido como MC Tuto, de 25 anos, foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (24/1) após atropelar um jovem de 20 anos no centro de Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo. A informação foi divulgada pelo portal G1.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com a polícia, o artista conduzia um veículo de luxo em alta velocidade em um espaço destinado apenas a pedestres, durante a gravação de um clipe musical.

Foto mostra estado do carro de Mc Tuto após atropelamento
Foto mostra estado do carro de Mc Tuto após atropelamento (foto: Reprodução/X)

No registro da ocorrência, consta que o cantor dirigia um Porsche em velocidade considerada incompatível com a via no momento do atropelamento. A área estava sendo utilizada para a produção audiovisual, mas não havia permissão oficial para a interdição do local nem para a realização das filmagens.

A vítima, identificada como Gabriel Luiz Berrelhas Alves, foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Municipal Francisco Moran, onde permanece internada. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a mãe do jovem relatando a gravidade do estado de saúde do filho e exibindo os danos causados ao veículo envolvido no acidente.

“O carro do MC Tuto, que acabou com a vida do meu filho. Meu filho tem família. Você podia ser o papa, você acabou com meu filho. Eu vou acabar é com você”, disse. 

Após passar por audiência de custódia ainda neste sábado, a Justiça decidiu converter a prisão temporária do funkeiro em prisão preventiva. A polícia enquadrou o caso como tentativa de homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de provocar a morte ao adotar uma conduta perigosa.

Além do automóvel, aparelhos eletrônicos foram apreendidos para auxiliar nas investigações, que buscam esclarecer as circunstâncias do atropelamento e a organização da gravação do clipe no local.

 

Saiba Mais

De acordo com a polícia, o artista conduzia um veículo de luxo em alta velocidade em um espaço destinado apenas a pedestres, durante a gravação de um clipe musical.
No registro da ocorrência, consta que o cantor dirigia um Porsche em velocidade considerada incompatível com a via no momento do atropelamento. A área estava sendo utilizada para a produção audiovisual, mas não havia permissão oficial para a interdição do local nem para a realização das filmagens.

  • Google Discover Icon

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 24/01/2026 13:28 / atualizado em 24/01/2026 14:07
SIGA
x