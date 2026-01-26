Aos 90 anos, Adélia Prado segue internada em CTI em Divinópolis

Adélia Prado é reconhecida por sua escrita que une o cotidiano, o sagrado e o erotismo - (crédito: Gabriel Arau?jo/Divulgação)

A poetisa e escritora Adélia Prado está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, sua terra natal, como informa o Portal Gerais, parceiro do Estado de Minas.

A autora, de 90 anos, sofreu uma queda em sua residência na última segunda-feira (19/1), e teve fraturas graves que exigiram intervenções cirúrgicas.

O incidente veio a público neste domingo (25/1), após o hospital confirmar os detalhes da internação em resposta à repercussão do caso nas redes sociais.



De acordo com o boletim médico oficial, a queda resultou em uma fratura no fêmur, além de lesões no punho e no cotovelo. Adélia foi submetida a dois procedimentos conduzidos pela equipe de ortopedia da unidade para a correção das fraturas.



Embora as cirurgias tenham sido realizadas com sucesso, o estado de saúde da poetisa inspira cuidados. O hospital informou que a paciente apresenta complicações renais, o que exige o monitoramento contínuo de uma equipe multiprofissional. No momento, não há previsão de alta.



O acidente ocorre em um período de celebração da vida e da obra da escritora mineira. Em 13 de dezembro de 2025, Adélia completou nove décadas de vida. Antes, recebeu os dois maiores reconhecimentos da língua portuguesa: o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, e o Prêmio Camões.



Celebrada por sua escrita que une o cotidiano, o sagrado e o erotismo, Adélia Prado estreou na literatura tendo Carlos Drummond de Andrade como padrinho. Sua vasta obra inclui clássicos como "Bagagem" e "O Coração Disparado", vencedor do Prêmio Jabuti em 1978.