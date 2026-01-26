Mãe de Adriano Imperador sofre golpe e perde R$ 15 mil

Adriano Imperador publicou nesta segunda-feira (26/1) um vídeo denunciando um golpe aplicado contra a mãe, Rosilda Ribeiro. O ex-jogador de futebol alertou os seguidores e mandou recado ao autor da extorsão: “Vou te dar 24 horas”.

Leia também: França estuda proibir redes sociais para menores de 15 anos



De acordo com o vídeo publicado nas redes sociais, a mãe de Adriano teria depositado R$ 15 mil para o golpista que se passava pelo ex-atleta no Whatsapp.

“Para esse safado: é melhor você devolver, cara, porque vou atrás de tu que nem um c*. Não se mexe com mãe, nem com vó e nem com família”, exigiu Adriano. “Quando mexe com família, é diferente, aí você vai ver o diabo descer na terra. Pode devolver. Vou te dar 24 horas”.

Leia também: Justiça decreta prisão preventiva do cantor João Lima após denúncia de violência doméstica



No vídeo também é possível ver que o golpista também tentou enganar outras pessoas próximas a Adriano. “Pessoal, toma cuidado porque tem um monte de safado”, alerta o ex-atleta. Até o momento, não há informações a respeito da devolução da quantia.