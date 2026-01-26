InícioBrasil
Golpes

Mãe de Adriano Imperador sofre golpe e perde R$ 15 mil

Nas redes sociais, ex-atleta exigiu devolução da quantia e deu recado à golpista: "Você vai ver o diabo descer na terra"

Adriano Imperador denuncia golpe de Whatsapp - (crédito: Reprodução Instagram)
Adriano Imperador publicou nesta segunda-feira (26/1) um vídeo denunciando um golpe aplicado contra a mãe, Rosilda Ribeiro. O ex-jogador de futebol alertou os seguidores e mandou recado ao autor da extorsão: “Vou te dar 24 horas”.

De acordo com o vídeo publicado nas redes sociais, a mãe de Adriano teria depositado R$ 15 mil para o golpista que se passava pelo ex-atleta no Whatsapp. 

“Para esse safado: é melhor você devolver, cara, porque vou atrás de tu que nem um c*. Não se mexe com mãe, nem com vó e nem com família”, exigiu Adriano. “Quando mexe com família, é diferente, aí você vai ver o diabo descer na terra. Pode devolver. Vou te dar 24 horas”.

No vídeo também é possível ver que o golpista também tentou enganar outras pessoas próximas a Adriano. “Pessoal, toma cuidado porque tem um monte de safado”, alerta o ex-atleta. Até o momento, não há informações a respeito da devolução da quantia.

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 26/01/2026 23:09
