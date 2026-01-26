Anvisa discute regras para cultivo medicinal de cannabis

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária realiza na tarde desta segunda-feira (26/1) coletiva de imprensa para apresentar a proposta de regulamentação da cannabis medicinal no Brasil. A medida atende à determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), definida no Incidente de Assunção de Competência nº 16, que estabeleceu a necessidade de regras nacionais para disciplinar o tema.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A proposta define as diretrizes para o uso da planta e de seus derivados com finalidade terapêutica, abrangendo cultivo controlado, processamento, fabricação, armazenamento, transporte e distribuição de produtos destinados a pacientes. Prevê também critérios técnicos de qualidade, segurança sanitária e rastreabilidade, além de estabelecer responsabilidades para os agentes autorizados a atuar na cadeia produtiva.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Após a apresentação, a Anvisa deve abrir etapas de avaliação institucional, com possibilidade de consulta pública, antes da consolidação do regulamento que orientará a aplicação das normas no país.
*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro
Saiba Mais