Anvisa discute regras para cultivo medicinal de cannabis

Proposta de regulamentação no Brasil cumpre decisão do STJ e trata de todas as etapas da cadeia produtiva

A proposta prevê critérios técnicos de qualidade, segurança sanitária e rastreabilidade da cannabis - (crédito: Reprodução/Adobe stock)
A proposta prevê critérios técnicos de qualidade, segurança sanitária e rastreabilidade da cannabis - (crédito: Reprodução/Adobe stock)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária realiza na tarde desta segunda-feira (26/1) coletiva de imprensa para apresentar a proposta de regulamentação da cannabis medicinal no Brasil. A medida atende à determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), definida no Incidente de Assunção de Competência nº 16, que estabeleceu a necessidade de regras nacionais para disciplinar o tema.

A proposta define as diretrizes para o uso da planta e de seus derivados com finalidade terapêutica, abrangendo cultivo controlado, processamento, fabricação, armazenamento, transporte e distribuição de produtos destinados a pacientes. Prevê também critérios técnicos de qualidade, segurança sanitária e rastreabilidade, além de estabelecer responsabilidades para os agentes autorizados a atuar na cadeia produtiva.

Após a apresentação, a Anvisa deve abrir etapas de avaliação institucional, com possibilidade de consulta pública, antes da consolidação do regulamento que orientará a aplicação das normas no país.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

postado em 26/01/2026 15:42 / atualizado em 26/01/2026 15:43
