PF mira esquema de desvios de recursos da saúde no RN

PF e CGU deflagram operação contra desvio de recursos públicos no RN - (crédito: Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria-Geral da União, deflagrou, nesta terça-feira (27/1), uma operação para desarticular um esquema criminoso voltado ao desvio de recursos públicos e fraudes em procedimentos licitatórios.

Estão sendo cumpridos 35 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Norte, além da adoção de medidas cautelares e patrimoniais. Segundo a TV Globo, o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (União), está entre os alvos da operação.



As investigações apontam indícios de irregularidades em contratos de fornecimento de insumos para a rede pública de saúde, envolvendo empresas sediadas no Rio Grande do Norte que atuavam junto a administrações municipais de diversos estados. Auditorias identificaram falhas na execução contratual, incluindo indícios de não entrega de materiais, fornecimento inadequado e sobrepreço.

Os investigados poderão responder por crimes relacionados a desvios de recursos públicos e fraudes em contratações administrativas.