João Lima é preso após se entregar à polícia por violência doméstica

Na manhã desta segunda-feira (26/1), o cantor João Lima foi detido após se apresentar voluntariamente à Polícia Civil em João Pessoa. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, no âmbito de uma investigação por violência doméstica contra a ex-esposa, a médica e influenciadora Raphaella Brilhante. O artista compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), situada no Centro da capital paraibana.

A medida judicial foi adotada depois que vídeos com registros das agressões passaram a circular nas redes sociais no sábado (24/1), provocando ampla repercussão pública. A partir da denúncia formalizada pela vítima, a Polícia Civil instaurou o inquérito e a Justiça concedeu uma medida protetiva de urgência em favor de Raphaella Brilhante.

Entre as determinações impostas ao cantor estão a proibição de se aproximar da ex-esposa, de frequentar o imóvel onde o casal residia e de estabelecer qualquer tipo de contato, direto ou indireto, com ela ou com seus familiares. A decisão fixa ainda um limite mínimo de 300 metros de distância entre as partes.

De acordo com o advogado Luiz Pereira ao portal g1, João Lima deve ser encaminhado ao Instituto de Polícia Científica (IPC) para a realização de exame de corpo de delito e, posteriormente, apresentado em audiência de custódia. Somente após essas etapas a defesa pretende ingressar com pedido de habeas corpus.

Em entrevista à TV Cabo Branco nesta segunda-feira (26/1), Raphaella Brilhante afirmou que as agressões não se limitaram a um episódio isolado. Segundo ela, a violência esteve presente durante o casamento, celebrado em novembro do ano passado, e também na lua de mel. A médica relatou ainda que o relacionamento, que durou cerca de três anos, foi atravessado por comportamentos de controle desde o início.

A Polícia Civil da Paraíba segue investigando o caso, que foi formalizado com o registro de Boletim de Ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de João Pessoa, após a divulgação dos vídeos que mostram as agressões.

Após a exposição do caso, Raphaella Brilhante decidiu se manifestar publicamente nas redes sociais, confirmando pela primeira vez a violência sofrida. No texto, ela descreveu estar vivendo “uma dor que atravessa o corpo, a alma, e a história” e afirmou que “não há palavras que expliquem o impacto disso na vida de alguém”.

Com mais de 600 mil seguidores em uma única plataforma digital, a médica e influenciadora também destacou que “nenhuma mulher deveria precisar chegar a esse ponto para ser ouvida” e afirmou que todas as providências legais estão sendo tomadas, em consonância com as determinações da Justiça.