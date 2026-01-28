Pastor condenado por estupro de criança é morto a tiros em praça

Um pastor de 46 anos, condenado por estupro de vulnerável em 2024, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (27/1) em uma praça na região central de Juara, município do interior de Mato Grosso. A vítima foi atingida no rosto e morreu no local antes da chegada do socorro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo informações da polícia civil, o homem foi identificado como Altair da Silva Santos. Ele estava na Praça dos Colonizadores quando foi abordado por dois suspeitos em uma motocicleta Honda CG Titan. Um deles desceu do veículo e efetuou três disparos de arma de fogo. Em seguida, a dupla fugiu em direção à Avenida José Alves Bezerra. Até o momento, ninguém foi preso e os autores não foram identificados.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Anvisa atualiza norma sobre cannabis medicinal e amplia acessos

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e depois liberado para sepultamento.

Altair era reeducando da Cadeia Pública de Juara. Ele havia sido preso em 2023, acusado de estuprar uma menina de 11 anos, filha de uma mulher que trabalhava na igreja onde ele atuava como pastor. Em julho de 2024, foi condenado a 12 anos de prisão.

No momento do crime, ele cumpria pena em regime semiaberto e prestava serviços comunitários. No momento do assassinato, ele realizava atividades de limpeza para a Prefeitura de Juara por meio da Fundação Nova Chance, programa estadual de ressocialização.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é tratado como homicídio doloso e segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.