Influencer de 200 kg acusa academia de negar matrícula por causa do peso

O influenciador Júlio Otávio Miranda da Silva, conhecido como Júlio Mamute, acusa uma academia, localizada em Santo André, na Grande São Paulo, de discriminação ao rejeitar sua matrícula para aulas de natação. Júlio, de 35 anos, pesa 200 kg e registra a rotina sobre o processo de emagrecimento nas redes sociais.

Por meio de nota publicada nas redes sociais, a Academia Horizon nega que tenha agido por discriminação ou preconceito. Sem fazer menções diretas à Júlio, alega não ter estrutura para garantir a integridade física do influenciador (leia o comunicado completo ao final da matéria).



Ao G1, o criador de conteúdo digital afirmou ter feito um boletim de ocorrência. Ele disse acreditar, em depoimento à polícia, que foi barrado por causa do peso. Por isso, se sentiu discriminado. Ele chegou a postar um vídeo da aula-teste feita no local.

Não há, de acordo com o boletim de ocorrência, tipificação penal específica para situações do gênero. No entanto, a posição da academia pode "configurar prática abusiva no âmbito das relações de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, [...], que vedam tratamento discriminatório, recusa injustificada de atendimento e práticas que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva".

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) informou que o caso foi registrado na categoria"outros não criminal", no 4º Distrito Policial de Santo André. Além disso, explicou que a vítima foi orientada a procurar a esfera cível para acionar a empresa com base no direito do consumidor.

Depoimento viralizou na internet e resultou em apoio da prefeitura

Júlio Mamute foi às redes sociais para explicar a situação. A postagem viralizou. No Instagram, ele acumula 1,7 milhão de seguidores. No TikTok, são 915 mil. "Ontem (21 de janeiro), fui fazer uma aula experimental em uma academia no bairro Campestre, de Santo André e, hoje (22/1), eles me ligaram para dizer que não podem aceitar minha inscrição como cliente", afirmou, sem citar o nome da academia. Seguidores dele, no entanto, foram capazes de identificá-la. "Eu deixei claro para eles que não tinha problema. Fiquei muito chateado", completou.

Depois do acontecido, o influenciador foi procurado pela Secretaria de Esporte e Prática Esportiva de Santo André, de acordo com o G1. O órgão ofereceu uma vaga nas unidades de práticas esportivas da prefeitura.

