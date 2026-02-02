Isenção do IR até R$ 5 mil valerá nos salários pagos a partir deste mês

Com a mudança, ficam totalmente isentos do IRPF, desde que a renda mensal total não ultrapasse R$ 5 mil, os trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou de regimes próprios - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)

A partir de fevereiro, trabalhadores que recebem até R$ 5 mil brutos por mês passam a ter isenção total do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). A medida decorre da nova tabela do IRPF 2026, que começou a valer para os salários pagos a partir de janeiro, com reflexo nos contracheques recebidos a partir de fevereiro. Segundo o Ministério da Fazenda, cerca de 16 milhões de brasileiros devem ser beneficiados.

Com a mudança, ficam totalmente isentos do IRPF, desde que a renda mensal total não ultrapasse R$ 5 mil, os trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou de regimes próprios. A isenção também se aplica ao décimo terceiro salário. Além disso, quem tem renda entre R$ 5.000 e R$ 7.350 passa a contar com um desconto parcial no imposto, que diminui gradualmente conforme o salário aumenta.

Na sexta-feira (30/1), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a medida nas redes sociais. “Está valendo: quem ganha até R$ 5 mil agora tem Imposto de Renda zero. E quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7.350 está pagando menos imposto. É mais dinheiro para cuidar da família, organizar a vida e viver melhor. Isso é justiça tributária, e ela está chegando para milhões de brasileiros e brasileiras”, afirmou.

Para compensar a perda de arrecadação, o governo elevou a tributação sobre as faixas mais altas de renda. Contribuintes com ganhos mensais a partir de R$ 50 mil e parte dos que recebem dividendos passarão a recolher mais Imposto de Renda. Segundo estimativas oficiais, cerca de 141 mil brasileiros serão impactados pela elevação da carga tributária.

O Ministério da Fazenda esclarece que a correção da tabela do IRPF só será percebida formalmente na declaração de 2027, que terá como base os rendimentos de 2026. As principais deduções do imposto permanecem inalteradas no momento da declaração, incluindo o abatimento por dependente, fixado em R$ 189,59 por mês; o desconto simplificado mensal, de até R$ 607,20; as despesas com educação, limitadas a R$ 3.561,50 por pessoa ao ano; e o desconto simplificado anual, de até R$ 17.640.

*Com informações da Agência Brasil