Tiroteio na Faria Lima, em SP, deixa um morto e três baleados

Quatro homens foram baleados durante uma ação da Polícia Civil após um roubo a residência no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, na tarde desta terça-feira (3/2). Três suspeitos foram atingidos dentro do imóvel invadido e um quarto morreu após troca de tiros com agentes na Avenida Faria Lima. Outros dois integrantes do grupo foram detidos.

Segundo informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) ao portal g1, policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) investigavam uma série de roubos a residências e já monitoravam a quadrilha. Os agentes teriam flagrado os criminosos no momento em que se preparavam para deixar uma casa na Rua Professor Eduardo Monteiro.

No interior do imóvel, os assaltantes mantinham uma vítima rendida. Ao perceberem a aproximação da polícia, houve reação por parte dos suspeitos, o que resultou na troca de tiros.

O Correio tentou contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado para mais informações e aguarda resposta.