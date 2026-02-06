Morre o empresário e influenciador Henrique Maderite, aos 50 anos

Morreu, na tarde desta sexta-feira (6/2), o influenciador e empresário da construção civil Henrique Maderite, aos 50 anos. Ele foi encontrado já sem vida pelos policiais, na Estrada do Maracujá, onde funciona o Haras Henrique Maderite, localizado em Amarantina, Ouro Preto (MG). A informação foi divulgada pela CNN.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo informações preliminares, ele foi encontrado com alguns ferimentos, mas ainda não há confirmação oficial sobre a causa da morte.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Henrique tem 2 milhões de seguidores nas redes sociais e era conhecido por publicar vídeos todas as sextas-feiras com o famoso bordão "sexta-feira, meio-dia, quem fez, fez".

Durante a manhã desta sexta, o empresário ainda chegou a publicar um vídeo no Instagram, com a legenda: "Bom final de semana a todos. Aproveitem com os seus."



