Morre o empresário e influenciador Henrique Maderite, aos 50 anos

Empresário era conhecido pelo bordão "sexta-feira, meio-dia, quem fez, fez"

Henrique Maderite morreu aos 50 anos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Morreu, na tarde desta sexta-feira (6/2), o influenciador e empresário da construção civil Henrique Maderite, aos 50 anos. Ele foi encontrado já sem vida pelos policiais, na Estrada do Maracujá, onde funciona o Haras Henrique Maderite, localizado em Amarantina, Ouro Preto (MG). A informação foi divulgada pela CNN

Segundo informações preliminares, ele foi encontrado com alguns ferimentos, mas ainda não há confirmação oficial sobre a causa da morte. 

Henrique tem 2 milhões de seguidores nas redes sociais e era conhecido por publicar vídeos todas as sextas-feiras com o famoso bordão "sexta-feira, meio-dia, quem fez, fez". 

Durante a manhã desta sexta, o empresário ainda chegou a publicar um vídeo no Instagram, com a legenda: "Bom final de semana a todos. Aproveitem com os seus."

 

Por Giovanna Sfalsin
postado em 06/02/2026 19:18
