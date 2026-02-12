InícioBrasil
Desmatamento na Amazônia caiu 50% desde 2022, diz Marina Silva

Ministra apresentou dados do desmatamento de 2025 nesta quinta-feira (12/2). Área desmatada caiu 11,08% na Amazônia e 11,49% no Cerrado no ano passado

Segundo a ministra, o desmatamento no Brasil caiu 32% desde 2022 devido ao endurecimento da fiscalização pelo governo federal - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
A Ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, Marina Silva, anunciou nesta quinta-feira (12/2) que o desmatamento na Amazônia caiu 50% em comparação com o ano de 2022. A fala ocorreu durante coletiva de imprensa para divulgar dados do desmatamento de 2025, no Palácio do Planalto.

Segundo monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o desmatamento na região amazônica caiu 11,08% em 2025 em relação ao ano anterior. Já no Cerrado, que também sofre com a perda da vegetação, a queda foi de 11,49% na mesma comparação.

“Nós tivemos uma queda de desmatamento na Amazônia de 50%, quando nós olhamos para o que vinha acontecendo em 2022. Nós tivemos uma queda no país inteiro de 32%, e continuamos fazendo os ajustes no plano”, declarou a ministra.

Durante o ano passado, a área desmatada no bioma chegou a 5.796 km², o equivalente a todo o território do Distrito Federal. Segundo o Executivo, foi o quarto ano seguido com redução, após um período de oito anos de altas constantes. É ainda a menor taxa de desmatamento em 11 anos.

Em 2022, a área desmatada chegou a 11.594 km², uma área maior que o estado de Sergipe, e foi reduzindo gradualmente a cada ano seguinte.

“Se continuarmos com esses esforços, os dados que nós temos apontam na direção até agora de uma queda em torno de 35% para 2026”, acrescentou ainda a ministra, comentando que o pode atingir a menor taxa já registrada se mantiver o ritmo de redução.

Desmatamento e agronegócio

Já no Cerrado, a área desmatada foi de 7.235,27 km² em 2025, menor taxa em cinco anos, e segundo ano com redução.

“E uma boa notícia: o desmatamento caiu, e o agronegócio continua crescendo aí com uma média acho que de 17%, e nós abrimos cerca de 500 novos mercados para a agricultura brasileira”, afirmou Marina.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 12/02/2026 15:04 / atualizado em 12/02/2026 15:07
