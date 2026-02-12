Desmatamento na Amazônia caiu 50% desde 2022, diz Marina Silva

Segundo a ministra, o desmatamento no Brasil caiu 32% desde 2022 devido ao endurecimento da fiscalização pelo governo federal - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A Ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, Marina Silva, anunciou nesta quinta-feira (12/2) que o desmatamento na Amazônia caiu 50% em comparação com o ano de 2022. A fala ocorreu durante coletiva de imprensa para divulgar dados do desmatamento de 2025, no Palácio do Planalto.

Segundo monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o desmatamento na região amazônica caiu 11,08% em 2025 em relação ao ano anterior. Já no Cerrado, que também sofre com a perda da vegetação, a queda foi de 11,49% na mesma comparação.

“Nós tivemos uma queda de desmatamento na Amazônia de 50%, quando nós olhamos para o que vinha acontecendo em 2022. Nós tivemos uma queda no país inteiro de 32%, e continuamos fazendo os ajustes no plano”, declarou a ministra.

Durante o ano passado, a área desmatada no bioma chegou a 5.796 km², o equivalente a todo o território do Distrito Federal. Segundo o Executivo, foi o quarto ano seguido com redução, após um período de oito anos de altas constantes. É ainda a menor taxa de desmatamento em 11 anos.

Em 2022, a área desmatada chegou a 11.594 km², uma área maior que o estado de Sergipe, e foi reduzindo gradualmente a cada ano seguinte.

“Se continuarmos com esses esforços, os dados que nós temos apontam na direção até agora de uma queda em torno de 35% para 2026”, acrescentou ainda a ministra, comentando que o pode atingir a menor taxa já registrada se mantiver o ritmo de redução.

Desmatamento e agronegócio

Já no Cerrado, a área desmatada foi de 7.235,27 km² em 2025, menor taxa em cinco anos, e segundo ano com redução.

“E uma boa notícia: o desmatamento caiu, e o agronegócio continua crescendo aí com uma média acho que de 17%, e nós abrimos cerca de 500 novos mercados para a agricultura brasileira”, afirmou Marina.