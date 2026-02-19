Carnaval no Ceará tem menor registro de violência em 17 anos

Estado registra queda em homicídios, roubos, furtos, crimes sexuais e acidentes durante o feriado de 2026 - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

As ocorrências de segurança no carnaval Ceará deste apresentaram o menor índice desde 2009. De acordo com o balanço divulgado pelo governo na última quarta-feira (18/2), os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) tiveram queda de 33,33% em relação ao ano anterior, o menor número da série histórica. Também houve redução em roubos, furtos, crimes sexuais, ocorrências envolvendo celulares e acidentes de trânsito em rodovias estaduais.

O governador Elmano de Freitas (PT) destacou que o resultado reflete um planejamento integrado e ações coordenadas em todo o território cearense. Segundo ele, mais de 9.300 agentes de segurança atuaram durante o feriado prolongado, com reforço no policiamento ostensivo, monitoramento e ações preventivas. “Os números mostram que o trabalho integrado funciona e gera impacto na vida das pessoas”, celebrou.

Entre os dados apresentados,destaca-se o recuo em 58,57% nos roubos; 39,65% nos furtos; 59% nos crimes sexuais; e quedas superiores a 60% nos registros de roubos de celulares. Também houve diminuição de 65% no número de mortes em acidentes de trânsito nas rodovias estaduais em relação a 2025.

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, atribuiu os resultados ao trabalho conjunto entre forças estaduais e federais. Para ele, o desempenho positivo é fruto de planejamento, integração entre instituições e atuação contínua dos profissionais de segurança.“É um resultado construído com estratégia, organização e presença constante nas ruas". Enquanto a população comemorava, os agentes estavam trabalhando para garantir tranquilidade”, declarou o titular da pasta.

Nas redes sociais, Elmano de Freitas classificou o período como um dos mais tranquilos já registrados no estado.

