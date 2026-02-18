Pastor critica desfile e diz que foliões "terão câncer"

Pastor diz que foliões de escola "terão câncer na garganta" - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

O pastor Elias Cardoso, da Assembleia de Deus Ministério de Perus, localizado em São Paulo, afirmou durante um culto que foliões da escola de samba Acadêmicos de Niterói “terão câncer” após o desfile que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no carnaval do Rio de Janeiro. A declaração foi feita em culto realizado na segunda-feira (16/2), depois da apresentação da agremiação na primeira noite de desfiles do Grupo Especial.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo registros do culto, Cardoso reagiu a uma ala que satirizou evangélicos e declarou: “A hora que esses homens estiverem com câncer na garganta, eles vão lembrar com quem mexeram”. O pastor disse que não responderia à provocação da escola, mas que iria orar. Em seguida, repetiu a fala durante outro culto, na terça-feira (17/2): “Tripudiaram em cima da nossa fé, não vamos responder. Vamos orar. A hora que esses homens estiverem com câncer na garganta, eles vão lembrar com quem mexeram”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O líder religioso também afirmou que “Deus vai responder” a quem, segundo ele, “provocou e imitou a fé da igreja”. “A melhor representação não é no Supremo Tribunal Federal (STF), não é na Justiça, não é no Ministério Público, é lá em cima, direto no trono. Deus vai responder”, declarou, ao citar um “supremo tribunal celestial”.

De volta ao Grupo Especial, a Acadêmicos de Niterói apresentou enredo em homenagem ao presidente Lula. Uma das alas do desfile, chamada “neoconservadores em conserva”, trouxe integrantes fantasiados dentro de uma lata de conserva com o desenho de uma família formada por pai, mãe e duas crianças. A representação fazia referência a evangélicos, que, segundo a escola, atuaram em oposição a Lula.

Leia também: Baratinha atrai mais de 75 mil foliões, celebrando a tradição do carnaval infantil

Veja o momento: