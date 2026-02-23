Casa de Mainha, em Pernambuco, é eleita Obra do Ano no ArchDaily 2026

Fachada da Casa de Mainha, em Feira Nova (PE), construída nos anos 1980 e reformada em 2022 pelo arquiteto Zé Vágner para sua mãe, Dona Marinalva. O projeto venceu o ArchDaily Building of the Year 2026 na categoria "Casas" - (crédito: foto:HelderSantana/archdailybr)

Uma das maiores premiações globais da arquitetura urbana, o ArchDaily Building of the Year Awards 2026, elegeu a “Casa de Mainha”, projeto do arquiteto Zé Vagner, como “Obra do Ano” pela reforma da residência na categoria “Casas”, competindo com projetos do mundo inteiro.

O prêmio foi anunciado na quinta-feira (19). A casa está localizada em Feira Nova, no interior de Pernambuco. Construída há mais de 40 anos, a residência passou por uma reforma assinada por Zé Vagner para sua mãe, o que inspirou o nome “Casa de Mainha”.

O arquiteto divulgou em suas redes sociais um vídeo sobre a reforma, no qual conta a história do imóvel, que também se une com a trajetória de sua família. “Essa é a casa onde eu cresci. Uma casa feita com as mãos dos meus pais, literalmente. Minha mãe costureira, meu pai negociante”, relata.

Mantendo a essência da família, ele utilizou os mesmos materiais típicos das casas da região, preservando as características originais, mas incorporando mais modernidade e aconchego, com adobe, madeira, ladrilho e cerâmica.

Da origem à reforma:

A casa foi construída em 1980 pelo pai de Zé Vágner e, assim como muitas residências da época, foi erguida aos poucos, com puxadinhos improvisados. "Um puxadinho aqui, outro ali, até virar uma casa cheia de memórias, mas também cheia de problemas”, disse o arquiteto.

Em 2022, o arquiteto decidiu reformar o imóvel para oferecer mais conforto e qualidade de vida a seus pais. O projeto trouxe ventilação e iluminação natural, criando um ambiente arejado sem perder a essência original. Para isso, foram utilizados materiais locais, como tijolos de adobe, que mantêm a rusticidade original, combinados com ladrilhos, que trazem leveza e modernidade.

A mão de obra também foi comunitária, composta por pessoas “da minha rua”, como destacou o arquiteto. A ideia central era preservar a memória afetiva da casa, mantendo suas raízes, mas incorporando modernidade e aconchego.

Mais do que uma reforma, a Casa de Mainha se tornou um símbolo de afeto e identidade cultural.

Essa edição recebeu mais de 120 mil votos de leitores em mais de 100 países. A plataforma colaborativa divulga projetos avaliados por sua equipe de curadoria em seu site e realiza, anualmente, a premiação dos projetos mais bem avaliados em 11 categorias, refletindo diversidade cultural, material e estética.

Confira imagens da casa:

















