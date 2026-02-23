InícioDiversão e Arte
Assessoria atualiza estado de saúde de Herson Capri após ator sofrer infarto

Após infarto, ator cancela apresentações de peça em São Paulo

Em comunicado divulgado neste último domingo (22/2), a equipe aproveitou para tranquilizar acerca do estado do veterano, que divide o protagonismo da obra com a atriz Natália do Vale - (crédito: Reprodução/Instagram)
Em comunicado divulgado neste último domingo (22/2), a equipe aproveitou para tranquilizar acerca do estado do veterano, que divide o protagonismo da obra com a atriz Natália do Vale - (crédito: Reprodução/Instagram)

Herson Capri sofreu um infarto e precisou cancelar sessões da peça A Sabedoria dos Pais, em cartaz no teatro. Através das redes sociais, a produção do espetáculo informou que, decorrente do quadro de saúde do ator, quatro sessões foram adiadas.

Em comunicado divulgado neste último domingo (22/2), a equipe aproveitou para tranquilizar acerca do estado do veterano, que divide o protagonismo da obra com a atriz Natália do Vale.

A Aveia Cômica Produções Artísticas informa que as sessões dos dias 26, 27, 28 de fevereiro e 1 de março da peça A Sabedoria dos Pais, no Teatro Bradesco, foram adiadas por questões de saúde do ator Herson Capri. O ator sofreu um infarto, mas já se encontra completamente recuperado e passa bem, garantiram. No entanto, por orientação e protocolos médicos, foi recomendado que ele não realize apresentações nestas datas, priorizando sua plena recuperação e segurança. A nova data de estreia do espetáculo será 5 de março, declararam.

A equipe de bilheteria entrará em contato para efetuar a troca dos ingressos para outra data da temporada ou orientar sobre demais procedimentos. Agradecemos imensamente a compreensão, o carinho e as mensagens de apoio. Em breve estaremos juntos para viver uma noite muito especial no teatro, concluíram.

23/02/2026 11:14
