Chuvas em Juiz de Fora: buraco se abre e carro é engolido; veja o vídeo

O veículo que aparenta ser um táxi ficou parcialmente dentro da cratera - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Um buraco se abriu em uma rua do Bairro Vila Ideal e “engoliu” um carro na manhã desta terça-feira (24/2), em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata mineira. A cidade foi atingida por uma chuva histórica na noite de segunda-feira (23/2).

No mesmo bairro, a prefeitura confirmou a morte de duas pessoas na Rua João Luís Alves, em decorrência do temporal. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o lamaçal na avenida e na rua paralela, além do veículo, que aparenta ser um táxi, parcialmente dentro da cratera.

Devido às condições das vias, o transporte público foi suspenso nesta terça. Relatos de motoristas indicam que ônibus ficaram presos em alagamentos e parte da frota apresentou defeitos após a enchente, o que comprometeu a circulação na cidade.

Segundo a prefeitura, há dificuldades no trânsito devido a alagamentos e deslizamentos de terra. Em nota, o município informou a suspensão das aulas para garantir a segurança de alunos e profissionais da educação. A orientação é que a população evite deslocamentos desnecessários.

Na madrugada desta terça, a prefeitura também decretou estado de calamidade pública, com validade de 180 dias, em razão do volume recorde de chuvas. Na noite de segunda-feira (23/2), casas desabaram e moradores ficaram soterrados. Diversas vias ficaram alagadas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a Avenida Brasil, no Centro, tomada por um grande volume de água. Um vídeo obtido pela reportagem registra o momento do desabamento de uma casa no Bairro Progresso. Já no Bairro Democrata, um motorista precisou sair do carro e empurrar o veículo após ficar preso no alagamento provocado pela subida rápida da água.

O acesso ao Mergulhão, na região central, foi fechado por medida de segurança, segundo a Defesa Civil, que orientou motoristas a evitarem a área e buscarem rotas alternativas. A Ponte Vermelha, no Bairro Santa Terezinha, também foi interditada por volta das 21h40.

Áreas que historicamente sofrem com enchentes voltaram a registrar problemas. No Bairro Vitorino Braga, na Zona Leste, ruas ficaram alagadas. A Defesa Civil também alertou para o aumento da enxurrada na Rua Luiz Fávero, no Bairro Linhares.

Na Zona Norte, a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek apresentou vários pontos de alagamento.

No domingo (22/2), outro temporal já havia causado transtornos. Na ocasião, a Defesa Civil registrou 36 ocorrências, sendo 14 deslizamentos de terra e 12 alagamentos.

Segundo o órgão, fevereiro já é o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora. Até as 10h de segunda-feira, o acumulado chegou a 460,4 milímetros. O recorde anterior era de fevereiro de 1988, com 456 milímetros. A expectativa é que os números sejam atualizados nesta terça-feira.

Como ajudar as vítimas em Juiz de Fora

A Prefeitura e entidades parceiras montaram uma rede de solidariedade para apoiar as famílias desalojadas e desabrigadas. Os itens de maior necessidade no momento são água potável, alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal, roupas de cama e banho.

Pontos de Arrecadação

Defesa Civil (Prédio da Prefeitura): Avenida Brasil, 2.005, Centro. (24 horas)

Corpo de Bombeiros: Avenida Brasil, 3.405, Bairro Industrial.

Câmara Municipal de Juiz de Fora: Rua Halfeld, 955, Centro.

Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS): Todas as unidades nos bairros estão recebendo donativos em horário comercial.

Paróquia de São Sebastião: Praça Hermenegildo Vilaça, s/n, Centro.

O que doar com prioridade

Água mineral e leite em pó;

Fraldas infantis e geriátricas;

Absorventes e sabonetes;

Colchões e cobertores em bom estado.

Mapa de interdições: rodovias na Zona da Mata