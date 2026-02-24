Chuvas em Juiz de Fora: buraco se abre e carro é engolido; veja o vídeo

Um buraco se abriu em uma rua do Bairro Vila Ideal e “engoliu” um carro na manhã desta terça-feira (24/2), em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata mineira. A cidade foi atingida por uma chuva histórica na noite de segunda-feira (23/2).
No mesmo bairro, a prefeitura confirmou a morte de duas pessoas na Rua João Luís Alves, em decorrência do temporal. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o lamaçal na avenida e na rua paralela, além do veículo, que aparenta ser um táxi, parcialmente dentro da cratera.
Devido às condições das vias, o transporte público foi suspenso nesta terça. Relatos de motoristas indicam que ônibus ficaram presos em alagamentos e parte da frota apresentou defeitos após a enchente, o que comprometeu a circulação na cidade.
Segundo a prefeitura, há dificuldades no trânsito devido a alagamentos e deslizamentos de terra. Em nota, o município informou a suspensão das aulas para garantir a segurança de alunos e profissionais da educação. A orientação é que a população evite deslocamentos desnecessários.
Na madrugada desta terça, a prefeitura também decretou estado de calamidade pública, com validade de 180 dias, em razão do volume recorde de chuvas. Na noite de segunda-feira (23/2), casas desabaram e moradores ficaram soterrados. Diversas vias ficaram alagadas.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a Avenida Brasil, no Centro, tomada por um grande volume de água. Um vídeo obtido pela reportagem registra o momento do desabamento de uma casa no Bairro Progresso. Já no Bairro Democrata, um motorista precisou sair do carro e empurrar o veículo após ficar preso no alagamento provocado pela subida rápida da água.
O acesso ao Mergulhão, na região central, foi fechado por medida de segurança, segundo a Defesa Civil, que orientou motoristas a evitarem a área e buscarem rotas alternativas. A Ponte Vermelha, no Bairro Santa Terezinha, também foi interditada por volta das 21h40.
Áreas que historicamente sofrem com enchentes voltaram a registrar problemas. No Bairro Vitorino Braga, na Zona Leste, ruas ficaram alagadas. A Defesa Civil também alertou para o aumento da enxurrada na Rua Luiz Fávero, no Bairro Linhares.
Na Zona Norte, a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek apresentou vários pontos de alagamento.
No domingo (22/2), outro temporal já havia causado transtornos. Na ocasião, a Defesa Civil registrou 36 ocorrências, sendo 14 deslizamentos de terra e 12 alagamentos.
Segundo o órgão, fevereiro já é o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora. Até as 10h de segunda-feira, o acumulado chegou a 460,4 milímetros. O recorde anterior era de fevereiro de 1988, com 456 milímetros. A expectativa é que os números sejam atualizados nesta terça-feira.
Como ajudar as vítimas em Juiz de Fora
A Prefeitura e entidades parceiras montaram uma rede de solidariedade para apoiar as famílias desalojadas e desabrigadas. Os itens de maior necessidade no momento são água potável, alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal, roupas de cama e banho.
Pontos de Arrecadação
Defesa Civil (Prédio da Prefeitura): Avenida Brasil, 2.005, Centro. (24 horas)
Corpo de Bombeiros: Avenida Brasil, 3.405, Bairro Industrial.
Câmara Municipal de Juiz de Fora: Rua Halfeld, 955, Centro.
Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS): Todas as unidades nos bairros estão recebendo donativos em horário comercial.
Paróquia de São Sebastião: Praça Hermenegildo Vilaça, s/n, Centro.
O que doar com prioridade
Água mineral e leite em pó;
Fraldas infantis e geriátricas;
Absorventes e sabonetes;
Colchões e cobertores em bom estado.
Mapa de interdições: rodovias na Zona da Mata
MGC-265 (Ubá - Visconde do Rio Branco): Interdição parcial no km 102 devido a queda de barreira. O trânsito flui em meia pista, e há muito barro no asfalto.
MGC-120 (Ubá - Guidoval): Bloqueio total em pontos próximos a cursos d'água devido ao transbordamento de afluentes do Ribeirão Ubá que invadiram a pista.
MG-285 (Piraúba - Astolfo Dutra): Alerta para risco de erosão na base de pontes. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) monitora o trecho.
BR-120 (Dona Euzébia - Cataguases): Trânsito lento com pontos de alagamento na pista. A recomendação é evitar veículos leves.
BR-040 (Juiz de Fora - Belo Horizonte): Diversos pontos com neblina intensa e quedas de galhos entre Juiz de Fora e Santos Dumont. A concessionária EPR Via Mineira opera em esquema de atenção.