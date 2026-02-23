Casal de idosos morre em colisão no entorno do DF

De acordo com informações dos Bombeiros do Goiás, a carreta seguia no sentido Bahia, enquanto o veículo de passeio trafegava em direção a Formosa - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um casal de idosos morreu na tarde do último sábado (21/2) após o carro em que estava colidir contra uma carreta na BR-020, nas proximidades do município de Vila Boa, no entorno do Distrito Federal. O acidente ocorreu depois da ponte sobre o Rio Paranaíba.

De acordo com informações dos Bombeiros do Goiás, a carreta seguia no sentido Bahia, enquanto o veículo de passeio trafegava em direção a Formosa. Durante uma tentativa de ultrapassagem, o condutor do automóvel percebeu que não teria tempo suficiente para concluir a manobra. Ao acionar os freios, perdeu o controle da direção e o carro colidiu contra a parte frontal direita da carreta.

O veículo de passeio, era conduzido por João Carlos Napoli, de 76 anos. No banco dianteiro estava Suelem Marques Santana Napoli, de 64 anos. Segundo os bombeiros, ambos foram encontrados já sem sinais vitais no interior do automóvel. O motorista da carreta não apresentava lesões aparentes.

Quando as equipes de resgate chegaram ao local, a Polícia Militar já realizava a sinalização da via e o controle inicial da ocorrência. Os corpos das vítimas, que ficaram presos às ferragens, foram retirados pela equipe de salvamento. Também foi realizada a limpeza da pista devido ao vazamento de óleo provocado pelo impacto.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Formosa atuou de forma integrada no atendimento. Os corpos permaneceram sob responsabilidade da Polícia Técnico-Científica, responsável pelos procedimentos periciais e encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML).