Sobe para 36 o número de mortes causadas pela chuva em Minas Gerais

O número de mortes causadas pela chuva que atingiu Juiz de Fora (MG) e Ubá (MG), na Zona da Mata, subiu para 36, conforme balanço do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, divulgado no início da manhã desta quarta-feira (25/2).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Havia 25 mortes em Juiz de Fora até a noite dessa terça-feira (24/2), subindo para 30 na manhã de hoje. Segundo o levantamento dos bombeiros, até a manhã desta quarta foram contabilizados outras seis mortes em Ubá (MG). Uma sétima morte foi contabilizada indiretamente em decorrência das chuvas, por eletrocussão.
De acordo com o CBMMG, três das cinco vítimas encontradas em Juiz de Fora na madrugada foram localizadas no Bairro Esplanada, enquanto uma foi identificada no Bairro Paineiras e outra na Vila Ideal
Outras 208 pessoas foram resgatadas pelos militares nos municípios de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. A região enfrenta temporais desde a noite de segunda-feira (23/2).
Em relação aos desaparecidos, foram contabilizadas 36 pessoas em Juiz de Fora e duas em Ubá. Há 62 bombeiros atuando em Juiz de Fora, 49 em Ubá e 14 em Matias Barbosa, que não registrou mortes.