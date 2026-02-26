Vídeo: garagem vira ‘lagoa’ e carros ficam boiando em Juiz de Fora

Juiz de Fora voltou a registrar fortes chuvas e novos alagamentos na noite dessa quarta-feira (25/2) - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Uma garagem de um prédio ficou alagada e virou uma espécie de “lagoa” durante o temporal que atingiu Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, na noite dessa quarta-feira (25/2).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o nível alto da água dentro do estacionamento. Carros ficaram boiando e alguns chegaram a se chocar e se empilhar. A garagem fica na pracinha do São Mateus.

A cidade voltou a registrar fortes chuvas e novos alagamentos, agravando os impactos causados pelos temporais dos últimos dias. Equipes de emergência seguem monitorando as áreas mais afetadas.

Segundo a prefeitura, entre 16h e 22h foram registrados 113 mm de chuva na cidade. Para comparação, a média histórica de todo o mês de fevereiro em Juiz de Fora é de 170,3 mm.

Desde o início do mês, o acumulado já chega a 733 mm, o equivalente a 4,3 vezes a média esperada para fevereiro. De acordo com a Defesa Civil, este já é o fevereiro mais chuvoso da história do município. O recorde anterior era de 1988, quando foram registrados 456 mm.