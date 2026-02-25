MIDR prepara municípios para novas chuvas intensas

Bombeiros carregam um corpo encontrado em meio aos escombros após um deslizamento de terra causado pelas fortes chuvas no bairro Parque Jardim Burnier, em Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, em 24 de fevereiro de 2026. - (crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional intensificou as ações de prevenção e resposta diante da previsão de continuidade de chuvas fortes até sexta-feira (27/2), com risco elevado de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra. Os alertas atingem áreas de Minas Gerais, São Paulo e extremo sul da Bahia, além de todo o território do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

Segundo aviso vermelho (grande perigo) emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o volume de precipitação pode ultrapassar 100 milímetros por dia, o que agrava o cenário em regiões já afetadas por temporais recentes.

Por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), o ministério convocou, na terça-feira (24/2), agentes estaduais e municipais de defesa civil e integrantes do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil para uma reunião on-line de preparação. Mais de 300 participantes acompanharam o encontro, que contou com especialistas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), do Serviço Geológico do Brasil (SGB) e de outros órgãos técnicos.

“Foi uma reunião para alinharmos as previsões e as ações de preparação para os próximos dias diante da continuidade das chuvas e do grande volume esperado. O cenário continuará crítico”, afirmou o coordenador-geral de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil Nacional, Tiago Molina Schnorr.

O coordenador reforçou que é importante a população ficar mais atenta aos avisos emitidos. “É importante que a população fique muito atenta aos alertas enviados pelas defesas civis, evite áreas alagadas, não se abrigue em árvores e, em caso de trincas e rachaduras nas paredes ou aumento do nível do rio próximo da residência, saia de casa e procure um abrigo seguro”.

Resposta imediata em Minas Gerais

Desde as primeiras ocorrências registradas em Minas Gerais, a Sedec opera em nível máximo de alerta (vermelho). Oito técnicos do Grupo de Apoio a Desastres (GADE) foram enviados ao estado para acelerar ações de assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais.

O ministro Waldez Góes viajou para Minas Gerais acompanhado do secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff. Waldez destacou a mobilização do governo federal e a necessidade de rapidez no reconhecimento das situações de emergência. “Equipes da Defesa Civil Nacional estão em campo e em contato direto com os municípios. A orientação é não poupar esforços para garantir que a ajuda chegue a quem mais precisa, seja com kits de assistência humanitária ou no apoio técnico para a reconstrução”, afirmou.

Wolff também manifestou solidariedade às vítimas. “Quero prestar minha solidariedade ao povo mineiro, em especial, às vítimas que perderam familiares e amigos no desastre”, disse.

A Defesa Civil Nacional já reconheceu o estado de calamidade pública em Juiz de Fora e, de forma sumária, nas cidades de Ubá e Matias Barbosa. Com o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública, os municípios podem solicitar recursos ao MIDR para ações de defesa civil por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

Defesa Civil Alerta amplia proteção

O sistema Defesa Civil Alerta, implementado nacionalmente pelo MIDR, poderá ser acionado pelos estados para reforçar a comunicação com a população. A ferramenta utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de texto e avisos sonoros a aparelhos em áreas de risco elevado.

Os alertas aparecem de forma destacada na tela e podem emitir som mesmo com o celular em modo silencioso. O serviço é gratuito, não exige cadastro prévio e funciona em aparelhos Android e iOS lançados a partir de 2020, com cobertura 4G ou 5G. Não depende de pacote de dados e opera mesmo sem conexão Wi-Fi.