Policial penal e advogada são encontrados mortos dentro de casa em GO

Vereador Wenison Ramos, amigo do casal, confirmou a informação através das redes sociais e lamentou a notícia

O policial penal Rogério Naves de Lima ao lado da esposa, a advogada Sara Núbia Siqueira Guedes Torres - (crédito: Reprodução/Instagram)

O policial penal Rogério Naves de lima, 49 anos, e a esposa Sara Núbia Guedes Torres, 39, foram encontrados mortos dentro de casa, no bairro Vila São João, em Goiânia (GO) na madrugada desta quarta-feira (25/2).

O vereador Wenison Ramos, amigo do casal, confirmou a informação através das redes sociais e lamentou a notícia. "Profissionais dedicados, competentes e comprometidos com a justiça, ambos deixaram sua marca não apenas na advocacia, mas também no coração de todos que tiveram a oportunidade de conhecê-los."

Wenison lembrou ainda de uma ação social que fizeram juntos. "Em novembro, tivemos a honra de estarmos juntos realizando um mutirão de atendimentos jurídicos em Campestre de Goiás, levando orientação e apoio à nossa população. Foi um momento de serviço, compromisso social e cuidado com as pessoas, algo que sempre refletiu o espírito solidário dos dois. Que Deus conforte o coração dos familiares, amigos e colegas de profissão neste momento de dor", escreveu.

Núbia era bem ativa nas redes sociais. Em seu perfil do Instagram, há diversas postagens sobre assuntos profissionais, dicas de como agir em determinados processos e memes da área da advocacia. Além disso, também publicava momentos da vida pessoal ao lado do marido, em viagens, eventos e jantares. 

O Correio tentou contato com a Polícia Civil de Goiás, mas não teve retorno até a última atualização. 

 

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 26/02/2026 21:21
