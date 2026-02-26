Bicheiro mais procurado do Rio de Janeiro é preso

Operação prende Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho, um dos bicheiros mais procurados do Rio - (crédito: Divulgação/PCERJ)

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Rio de Janeiro (FICCO/RJ) prendeu, nesta quinta-feira (26/2), um dos bicheiros mais procurados do estado. Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho, foi preso em uma residência em Cabo Frio (RJ).

Adilsinho é integrante da cúpula do jogo do bicho e considerado o maior produtor e distribuidor de cigarros falsificados do Rio, atividade com ação internacional ligada a organizações criminosas armadas.

O bicheiro era o principal foragido da Operação Libertatis II, deflagrada em março de 2025, que investigava a máfia de cigarros falsificados no estado. Segundo a PF, o modus operandi da atividade ilegal envolvia “domínio de regiões e imposição de violência e de medo”. Ele tinha ainda mandado de prisão ativo na Justiça Federal e era procurado na Justiça do RJ, apontado como mandante de homicídios.

A operação envolveu agentes da Polícia Federal e da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), além do Serviço Aeropolicial. A ação contou ainda com a atuação essencial das equipes de inteligência. Adilsinho foi encaminhado para a Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro, de onde deve ser encaminhado para o sistema prisional do estado após trâmites legais.