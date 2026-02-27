InícioBrasil
Freira morta em convento foi vítima de abuso sexual, afirma polícia

Irmã Nadia Gavanski foi encontrada sem vida no pátio de um convento em Ivaí, no Paraná

A Irmã Nadia Gavanski - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
A Irmã Nadia Gavanski - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Encontrada sem vida no pátio de um convento em Ivaí, no Paraná, a irmã Nadia Gavanski também foi vítima de abuso sexual. A freira, de 82 anos, vivia no convento Irmãs Servas de Maria Imaculada, onde foi morta por um homem que invadiu o local. 

Segundo informações da Polícia Civil do Paraná, houve violência sexual, constatada pela gravidade das lesões constatadas, segundo noticiou o G1. O laudo pericial serviu como prova. O inquérito foi concluído nesta sexta-feira (27/2) e enviado ao Ministério Público do Paraná (MPPR).

O nome do suspeito, no entanto, não foi divulgado. Ele foi indiciado pelos crimes de homicídio qualificado, estupro qualificado, resistência e violação de domicílio qualificada. Ele relatou à polícia que entrou no convento com a intenção de cometer um assassinato. Em seguida, afirmou que se afastou do corpo da freira ao ver que ela estava desacordada. O laudo pericial apontou morte por asfixia. O suspeito contou tê-la enforcado, pois a vítima havia começado a gritar. 

Localizado em casa após o crime, o indivíduo tentou fugir da abordagem policial, agrediu os agentes, mas acabou contido. Depois, admitiu a autoria, mas alegou ter cometido o crime sob a motivação de "vozes" que ouviu, que ordenavam que ele matasse alguém. As investigações seguem para apontar as circunstâncias do ataque, além da motivação exata que o motivou a cometer o assassinato. 

O Correio entrou em contato com a Polícia Civil  e com o Ministério Público do Paraná, mas não recebeu resposta até o fechamento desta matéria. Em caso de retorno, o texto será atualizado. 

 

 


 

 

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 27/02/2026 22:45
