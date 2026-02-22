Freira de 82 anos é morta após homem invadir convento

Freira Nadia Gavanski, de 82 anos, foi morta após homem invadir convento, no Paraná - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A freira Nadia Gavasnki, de 82 anos, foi encontrada morta no convento Irmãs Servas de Maria Imaculada, em Ivaí, nos Campos Gerais do Paraná, no sábado (21/2). O suspeito é um homem que invadiu o convento. De acordo com a polícia, a vítima flagrou o suspeito durante a invasão e foi atacada. Ele foi preso em flagrante.

Segundo relato da Polícia Militar do Paraná, por volta das 13h30 de sábado um homem entrou no terreno do convento, localizado na zona rural de Ivaí. A Polícia Militar e equipes de resgate foram acionadas e encontraram a religiosa sem sinais de vida. Imediatamente as forças de segurança passaram a buscar o suspeito.

De acordo com os policiais, o corpo da irmã tinha sinais de agressão. Um homem foi preso em flagrante enquanto tentava fugir do local. O registro da ocorrência aponta que ele tinha sangue nas mãos e nas roupas quando foi detido. A Irmã Nadia vivia na casa religiosa e era conhecida pela vida simples, dedicada à oração e às pequenas tarefas do dia a dia no convento.

Segundo o delegado Lucas Andraus, a freira flagrou o suspeito pular o muro do convento e questionou a presença dele no local. O homem, então, disse à irmã Nadia Gavasnki que estava ali para trabalhar.

Percebendo que a freira não acreditou em sua explicação, o homem a empurrou. De acordo com a Polícia Civil, o preso relatou que asfixiou a vítima, já caída no chão, quando ela começou a gritar.

O delegado afirmou ainda que não há indícios suficientes que apontem para uma tentativa de furto. Em interrogatório, o investigado relatou ter passado a madrugada consumindo drogas e bebidas alcoólicas.

O suspeito foi autuado por homicídio qualificado e permanece à disposição da Justiça enquanto seguem as investigações para esclarecer todas as circunstâncias do ataque, inclusive a motivação exata que levou ao crime.

Depoimentos e repercussão

Em nota oficial, a Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada manifestou profundo pesar pela morte da Irmã Nadia, ressaltando a dedicação incansável ao serviço religioso, à fé e à vida comunitária. A congregação informou que está colaborando com as autoridades para ajudar no andamento das apurações.

A deputada federal Luiza Erundina também lamentou a morte da freira e expressou solidariedade à família e às irmãs do convento. “A perda de uma mulher, idosa e que viveu tantos anos de entrega à serviço da fé, nos entristece profundamente e nos lembra da urgência de combatermos a violência de gênero em todas as suas formas. Parem de nos matar!”, afirmou a parlamentar.

O velório está marcado para este domingo (22/2), às 15h, em Prudentópolis (PR), cidade próxima onde a freira nasceu e viveu boa parte de sua vida.