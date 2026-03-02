Gregorio Duvivier e João Vicente são processados pela rede Coco Bambu; entenda

A rede de restaurantes cearense Coco Bambu entrou com um processo contra os humoristas Gregorio Duvivier e João Vicente de Castro e contra a produtora de vídeos de comédia Porta dos Fundos. A ação foi movida em decorrência de declarações feitas durante o programa Não Importa. A informação, inicialmente divulgada pelo jornal O Globo, foi confirmada pelo Correio.
Em contato com a reportagem, a 11ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro informou que, de acordo com o processo , Duvivier fez uma insinuação que envolveu a rede Coco Bambu e colaboradores do Camarões Restaurante, tradicional do ramo em Natal, no Rio Grande do Norte.
Sem citar nomes, o humorista insinuou que o sócio fundador do Coco Bambu copiou o cardápio e a identidade, além de ter aliciado empregadores e colaboradores do Camarões Restaurante.
"Inclusive, tem um restaurante que eu não posso falar o nome, porque senão vou ser processado, que roubou o Camarões. O empresário foi ao Camarões, ficou indo, achou aquilo genial, copiou todos os pratos, roubou vários garçons, um gerente, o prato, trocou o nome e implantou no Brasil inteiro e ficou bilionário com uma rede que não passa de uma cópia do Camarões", afirmou Duvivier durante o programa.
O Coco Bambu, pelas declarações, pede indenização por danos morais no valor de R$ 25 mil. A remoção do conteúdo também foi requisitada.
O Correio entrou em contato com o Porta dos Fundos e aguarda resposta. A reportagem tenta encontrar a assessoria de imprensa da rede Coco Bambu. Em caso de resposta, o texto será atualizado.
