Fórum promovido pelo Correio debate avanço contra fibrose cística

Doença genética rara, crônica, progressiva e sem cura, a fibrose cística atinge cerca de 70 mil pessoas no mundo e impõe desafios permanentes às famílias e ao sistema público. Para ampliar a discussão sobre diagnóstico precoce e acesso ao tratamento, o Correio promove hoje, às 9h, mais uma edição do Fórum da Saúde com o tema Da Triagem ao Cuidado: a Fibrose Cística no Brasil, em parceria com a Vertex Farmacêutica.

Dentre os convidados está o coordenador-geral de Doenças Raras do Ministério da Saúde, Natan Monsores. Ele afirma que a linha de cuidado da fibrose cística no Sistema Único de Saúde (SUS) é um exemplo de organização assistencial. "Temos triagem neonatal, medicamentos de última geração, PCDT (protocolo) publicado, serviços de referência habilitados, acompanhamento clínico e, agora, sequenciamento genético para confirmação de casos", destaca.

Segundo Monsores, a incorporação dos moduladores da CFTR, terapias que atuam na causa genética, já apresenta impacto na rotina dos pacientes. "Com a introdução dos moduladores de canais, temos percebido a redução de internações e do uso de antibióticos. Já recebemos relatos de queda superior a 90% em sinais e sintomas importantes", afirma.

O tratamento é contínuo e envolve uma equipe de saúde multidisciplinar. Ele inclui desobstrução das vias aéreas, controle de infecções, suporte nutricional e correção do defeito genético quando possível. O controle de infecções envolve antibióticos, conforme a necessidade clínica, e uso de anti-inflamatórios em situações específicas.

A proposta do fórum é discutir encaminhamentos práticos para assegurar acesso ao diagnóstico precoce.

O encontro será realizado hoje, a partir das 9h, no auditório do Correio Braziliense, com transmissão pelo portal www.correiobraziliense.com.br e pelas redes sociais @correiobraziliense no Instagram e no YouTube.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Correia