Dois jovens morrem e outro fica ferido em ataque a tiros em Minas

Dois jovens, de 17 e 19 anos, morreram em um ataque a tiros na noite dessa segunda-feira (9/3), no Bairro Jardim Teresópolis, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um terceiro jovem, de 18 anos, ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, os militares foram acionados depois de denúncias de disparos feitos por ocupantes de um carro Fiat Argo, de cor chumbo, contra três pessoas na Rua São Salvador.

Quando a polícia chegou ao local, as duas vítimas já haviam sido socorridas por moradores e levadas para a Upa Teresópolis, mas morreram na instituição de saúde. O terceiro jovem foi socorrido pela própria mãe com perfurações no lado esquerdo do abdômen em outra unidade de saúde.

Testemunhas que preferiram não se identificar disseram à polícia que o autor dos disparos seria um homem magro, que vestia camisa branca e é conhecido pelo apelido de “Coitinha”. Ele teria diversas passagens policiais.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu uma cápsula e um projétil de calibre 9 mm.

Até o momento, não se sabe o motivo do duplo homicídio e o suspeito não foi localizado. A Polícia Militar segue em buscas.