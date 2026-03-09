OAB e ANPR saem em defesa de procuradora atacada pela aparência

OAB de Sergipe afirma que os comentários ultrapassaram os limites da liberdade de expressão - (crédito: Reprodução Instagram)

A Ordem dos Advogados do Brasil de Sergipe (OAB/SE) e a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) manifestaram, nesta segunda-feira (9/3), apoio à procuradora da República Gisele Bleggi Cunha, alvo de ataques misóginos nas redes sociais.

Comentários ofensivos relacionados à aparência da de Gisele repercutiram em um vídeo que anuncia a participação dela no Seminário Regional de Licenciamento Ambiental, no município de Propriá, em Sergipe. Após os ataques, a publicação teve os comentários ocultados.

Em nota, a OAB manifestou solidariedade à procuradora e afirmou que os ataques “ultrapassam, de forma evidente, os limites da liberdade de expressão”, além de disseminarem ofensas contra uma mulher no exercício da função pública.

“O episódio ganha contornos ainda mais sensíveis por ocorrer no mês de março, período em que o país reafirma a importância da luta histórica das mulheres por respeito, igualdade e dignidade. Situações como esta demonstram que o enfrentamento à misoginia e às diversas formas de violência contra a mulher permanece um desafio permanente da sociedade brasileira”, diz a nota.

A ANPR também repudiou os comentários e a tentativa de desqualificação de uma integrante do Ministério Público com base na aparência física. “Tais manifestações são carregadas de violência simbólica e devem ser repelidas a qualquer tempo e modo, e a sua ocorrência em pleno mês de março, que marca a luta pelos direitos das mulheres, levanta ainda mais as discussões sobre o quanto ainda é preciso avançar no respeito às liberdades”, diz o comunicado.