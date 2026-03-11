Vídeo mostra enxurrada após reservatório se romper; uma pessoa morreu

Reservatório da Sabesp rompe e deixa sete feridos e um morto - (crédito: Reprodução/X)

Um reservatório de água da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), que estava em construção, se rompeu na manhã desta quarta-feira (11/3) em Mairiporã, na Região Metropolitana de São Paulo, provocando uma forte enxurrada que deixou, até o momento, uma pessoa morta e sete feridas. O acidente ocorreu por volta das 11h, na rua Jacarandá, no bairro Capoavinha, segundo informou o Corpo de Bombeiros ao portal UOL.

A vítima é um homem de 45 anos, cuja identidade ainda não foi divulgada. Entre os feridos, uma pessoa está em estado grave. Todas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico.

O reservatório tinha capacidade para 20 mil metros cúbicos de água e ainda estava em fase de construção quando se rompeu. Com o colapso, uma grande quantidade de água desceu pela parte alta do bairro, formando uma enxurrada que devastou parte da região.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram ruas tomadas pela água e pelos destroços deixados pela força da correnteza. Pelo menos três casas e dez veículos foram diretamente atingidos pela enxurrada.

