Vereadores votam moção contra repórter por uso de camisa da Taylor Swift

A Câmara Municipal de Uberlândia, cidade do triângulo mineiro, realizou um debate envolvendo a repórter Mariana Spinelli, da Ge TV, pelo uso de uma camiseta com montagem da cantora Taylor Swift — onde o rosto da artista aparece completando o corpo de Jesus Cristo. Alguns vereadores da bancada conservadora de Uberlândia tentaram aprovar uma moção de repúdio contra a jornalista nesta quarta-feira (11/3).

A moção de autoria dos vereadores Janaina Guimarães, Adriano Zago, Anderson Lima, Antônio Carrijo, Edinho, Gláucia da Saúde, Ivan Nunes, Pezão Do Esporte e Sargento Ednaldo, foi rejeitada pela Câmara Municipal de Uberlândia por 13 votos. A iniciativa dos parlamentares surgiu após uma postagem da jornalista utilizando a camisa em um jogo da NFL entre os times de futebol americano Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, que ocorreu na Arena Neo Química, em São Paulo.

Na estampa da camisa de Mariana é possível ver o rosto de Taylor Swift ocupando a parte superior de uma famosa imagem de Jesus. Os vereadores da cidade mineira de mais de 760 mil habitantes, interpretaram o ato da jornalista como “vilipêndio a símbolos religiosos” e uma tentativa de ridicularizar a fé cristã.

A vereadora Amanda Gondim (PSB), que votou contra a moção, criticou o fato desse tipo de proposta estar tramitando na casa. “Nunca imaginei subir a esta tribuna para falar de Taylor Swift. A cidade tem tantos problemas, e estamos discutindo uma camiseta usada por alguém na televisão. Os senhores não eram a favor da liberdade de expressão? A gente tem que ter pelo menos decoro, senso de ridículo quando a gente ocupa um cargo público. Um negócio desse chegar para votação, eu fiquei até constrangida.”, disse.

