Homem é preso por racismo após ofender guia turístico

Desde 2023, após decisão do Supremo Tribunal Federal, a Lei 14.532/2023 de injúria racial passou a ser tipificada como crime de racismo, que é imprescritível e inafiançável. - (crédito: Caio Gomez)

Um analista econômico de 29 anos foi preso em flagrante após proferir ofensas racistas contra o guia de turismo Marcos Santos e Silva, 31, dentro do bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. O caso ocorreu na quinta-feira (12/3), enquanto o profissional acompanhava um turista estrangeiro durante visita ao local. A informação foi publicada inicialmente pelo Blog do Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

De acordo com o registro feito na 10ª Delegacia de Polícia (Botafogo), a confusão começou após um desentendimento por espaço dentro do bondinho. Durante a discussão, o analista teria chamado o guia de turismo de “preto de m*”. A situação levou à prisão em flagrante do suspeito.

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Ainda durante o bate-boca, Marcos teria reagido chamando o homem de “playboy privilegiado”. O outro homem, então, respondeu com novas ofensas, afirmando que o guia era “um bosta”.

Um funcionário do complexo turístico que presenciou a discussão compareceu à delegacia acompanhado de uma advogada da empresa responsável pela atração e prestou depoimento como testemunha. Segundo o relato registrado pela polícia, ele confirmou a versão apresentada pelo guia de turismo.

Em nota enviada ao Correio, a assessoria da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro informou que o suspeito foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante. “De acordo com a 10ª DP (Botafogo), um homem foi detido e conduzido à delegacia. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de racismo. O caso foi encaminhado à Justiça”, diz o comunicado.

Desde 2023, após decisão do Supremo Tribunal Federal, a Lei 14.532/2023 de injúria racial passou a ser tipificada como crime de racismo, que é imprescritível e inafiançável.