Vídeo: paciente sobe em teto de hospital e cai ao tentar fugir

Paciente em surto tenta fuga, sobe no teto e sofre queda em hospital no Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução)

Um paciente internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro subiu no teto da unidade na noite de quarta-feira (11/03) durante uma tentativa de fuga. De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da direção do hospital, o paciente, descrito como adicto, apresentou um episódio de surto. Durante a tentativa de sair do setor onde estava internado, ele acabou sofrendo uma queda.

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Ainda segundo a administração municipal, o incidente não causou prejuízos à integridade física do paciente nem de outras pessoas que estavam na unidade. A situação foi rapidamente controlada pela equipe do hospital, e o homem foi reconduzido ao setor.

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O paciente permanece internado, em estado geral considerado bom e estável, sob acompanhamento de uma equipe multidisciplinar.

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Em nota conjunta ao Correio, a direção do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes e a Prefeitura de Duque de Caxias afirmam que mantêm o compromisso com a segurança e com o cuidado da integridade física e psicológica dos pacientes.

"Na tentativa de fugir do setor, o paciente sofreu uma queda que não ocasionou nenhum prejuízo a integridade física do mesmo ou de qualquer outro paciente, sendo rapidamente controlado e conduzido novamente ao seu setor. O paciente segue internado em bom estado geral, estável e com acompanhamento conjunto da equipe multidisciplinar", esclarecem.

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Veja o vídeo:

Nota na íntegra:

"A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e direção do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), informa que na noite de 11/03/2026, um paciente adicto apresentou episódio de surto. Na tentativa de fugir do setor, o paciente sofreu uma queda que não ocasionou nenhum prejuízo a integridade física do mesmo ou de qualquer outro paciente, sendo rapidamente controlado e conduzido novamente ao seu setor. O paciente segue internado em bom estado geral, estável e com acompanhamento conjunto da equipe multidisciplinar. O HMAPN reforça seu compromisso e o cuidado com a integridade física e psicológica de seus pacientes."