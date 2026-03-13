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LOTERIAS

Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete e mais: resultados desta sexta

Caixa sorteou, na noite desta sexta-feira (13/3), a Quina 6975, a Lotofácil 3635, a Lotomania 2899, a Super Sete 822 e a Dupla Sena 2936

Sorteio das loterias desta sexta - (crédito: Reprodução/YoutubeCaixa)
Sorteio das loterias desta sexta - (crédito: Reprodução/YoutubeCaixa)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (13/3), cinco loterias: os concursos 6975 da Quina; o 2936 da Dupla Sena; o 3635 da Lotofácil; o 2899 da Lotomania e o 822 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

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Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 6,9 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01-07-13-31-56.

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A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal

Lotofácil 

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-02-03-05-11-12-14-15-16-19-20-22-23-24-25

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania 

Com prêmio previsto de R$ 3,3 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 23-26-27-29-31-37-49-52-55-58-61-71-74-79-82-88-89-95-96-97.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal

Confira o sorteio ao vivo: 

*Loteria em apuração

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 13/03/2026 21:04 / atualizado em 13/03/2026 21:13
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