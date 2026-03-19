Mega-Sena, Lotofácil, Quina e mais: veja os resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (19/3), cinco loterias: os concursos 2986 da Mega-Sena; o 3640 da Lotofácil; o 6980 da Quina; o 2369 da Timemania e o 1190 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 3 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 01- 05-13- 26-41-53.

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A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 7 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-04-06-07-09-10-11-13-14-15-16-18-19-22-24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1 milhão, teve os seguintes números sorteados: 07-08-66-76-80.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 12 milhões apresentou o seguinte resultado: 21-22-43-59-60-65-73. O time do coração é o Jacuipense/BA.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 05-10-14-18-19-24-26. O mês da sorte é setembro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Acompanhe o sorteio em vídeo

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