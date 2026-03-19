Polícia investiga se pizza de carne de sol causou morte e intoxicação em PB

A Polícia Civil da Paraíba investiga se uma pizza de carne de sol na nata pode ter provocado a morte de uma mulher e a intoxicação alimentar de mais de 100 pessoas em Pombal, no Sertão da Paraíba (PB). A informação foi confirmada pela corporação ao portal G1.

A vítima fatal foi identificada como Raíssa Maritein Bezerra e Silva, de 44 anos. Segundo familiares, ela esteve no estabelecimento no domingo (15/3), acompanhada do namorado. Horas depois, o casal passou mal e procurou atendimento médico. Ambos foram liberados, mas Raíssa voltou ao hospital no dia seguinte com uma piora no quadro de saúde.

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Ela foi internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Pombal, com sinais compatíveis com infecção severa, e morreu na manhã de terça-feira (17).

De acordo com o delegado Rodrigo Barbosa, responsável pelo caso, a linha de investigação analisa algumas possibilidades. "A suspeita recai sobre esses materiais, mas a gente precisa saber se é o próprio alimento estragado ou se é um tóxico, se é um inseticida, um veneno, esse tipo de coisa. E ainda se teria acidentalmente contaminado os ingredientes ou se foi intencional. Então, enfim, precisa pegar o resultado das perícias", explicou.

A hipótese de envenenamento intencional é considerada improvável pela polícia, já que funcionários da própria pizzaria também consumiram o produto e apresentaram sintomas pouco tempo depois. Um dos relatos aponta que um colaborador passou mal em menos de dez minutos após ingerir o alimento.

As investigações incluem análises de amostras recolhidas no estabelecimento e também de restos de pizza guardados por clientes. Exames toxicológicos também estão sendo realizados no corpo da vítima.

Durante vistoria no local, equipes da Vigilância Sanitária identificaram irregularidades, como presença de insetos, falhas no armazenamento de alimentos e condições inadequadas de higiene.

Segundo depoimento de um responsável pelo estabelecimento, a carne utilizada na pizza foi adquirida no sábado (14), um dia antes do consumo, e a nata teria sido preparada no mesmo dia.

Mais de 100 pessoas procuraram atendimento médico com sintomas como náuseas, vômitos, diarreia e dores abdominais após consumirem alimentos na pizzaria.

O proprietário da pizzaria se pronunciou sobre o caso e afirmou que está colaborando com as autoridades. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Marcos Antônio, de 24 anos, disse que “não teve intenção de machucar ninguém” e declarou desconhecer o que pode ter causado a contaminação dos alimentos.

“Jamais eu tive a intenção de prejudicar qualquer pessoa. Meu comércio é minha vida. Foram seis anos de muita luta”, afirmou o empresário, que também lamentou a morte da vítima e o transtorno causado aos clientes que precisaram de atendimento médico.

O Correio tentou contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado para mais atualizações sobre o caso, mas não obteve resposta até a última atualização.