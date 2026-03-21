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ROTA DA LUZ

Lu Alckmin participa de celebração pelos 10 anos da Rota da Luz

Celebração no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, em comemoração aos 10 anos da Rota da Luz, festejado em 2 de abril

A Rota da Luz foi idealizada durante o período em que Lu Alckmin era primeira-dama do estado de São Paulo, após sugestão do padre Rosalvino Morán - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)
A Rota da Luz foi idealizada durante o período em que Lu Alckmin era primeira-dama do estado de São Paulo, após sugestão do padre Rosalvino Morán - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

Lu Alckmin, mulher do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), participa neste domingo (22/3), às 8h, de uma celebração no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, em comemoração aos 10 anos da Rota da Luz, festejado em 2 de abril. O trajeto religioso foi criado por dona Lu, quando foi primeira-dama de São Paulo.

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O evento marca a chegada de um grupo de romeiros que iniciou a peregrinação em 16 de março, partindo de Mogi das Cruzes (SP). O percurso tem cerca de 200 quilômetros e atravessa sete cidades do interior paulista até o destino final, em Aparecida.

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Ao longo do trajeto, os peregrinos realizam caminhadas diárias, geralmente nas primeiras horas do dia, em uma jornada que combina prática religiosa, convivência coletiva e momentos de reflexão. Será disponibilizado um certificado especial para os participantes da Rota da Luz.

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A Rota da Luz foi idealizada durante o período em que Lu Alckmin era primeira-dama do estado de São Paulo, após sugestão do padre Rosalvino Morán. O objetivo foi criar um caminho mais seguro para romeiros que seguiam até o Santuário de Aparecida, muitos deles utilizando trechos da Via Dutra.

A criação do trajeto também está associada a um episódio pessoal da idealizadora. Durante a definição do percurso, seu filho, Thomaz Alckmin, morreu em um acidente aéreo.

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Vanilson Oliveira

Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela UFPB, pós-graduado em Comunicação Digital pelo Inst.de Posgrado de Madri e com MBA em Marketing pela Estácio de Sá.

Por Vanilson Oliveira
postado em 21/03/2026 18:11 / atualizado em 21/03/2026 18:14
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