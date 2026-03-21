Lu Alckmin participa de celebração pelos 10 anos da Rota da Luz

A Rota da Luz foi idealizada durante o período em que Lu Alckmin era primeira-dama do estado de São Paulo, após sugestão do padre Rosalvino Morán - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

Lu Alckmin, mulher do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), participa neste domingo (22/3), às 8h, de uma celebração no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, em comemoração aos 10 anos da Rota da Luz, festejado em 2 de abril. O trajeto religioso foi criado por dona Lu, quando foi primeira-dama de São Paulo.

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O evento marca a chegada de um grupo de romeiros que iniciou a peregrinação em 16 de março, partindo de Mogi das Cruzes (SP). O percurso tem cerca de 200 quilômetros e atravessa sete cidades do interior paulista até o destino final, em Aparecida.

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Ao longo do trajeto, os peregrinos realizam caminhadas diárias, geralmente nas primeiras horas do dia, em uma jornada que combina prática religiosa, convivência coletiva e momentos de reflexão. Será disponibilizado um certificado especial para os participantes da Rota da Luz.

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A Rota da Luz foi idealizada durante o período em que Lu Alckmin era primeira-dama do estado de São Paulo, após sugestão do padre Rosalvino Morán. O objetivo foi criar um caminho mais seguro para romeiros que seguiam até o Santuário de Aparecida, muitos deles utilizando trechos da Via Dutra.

A criação do trajeto também está associada a um episódio pessoal da idealizadora. Durante a definição do percurso, seu filho, Thomaz Alckmin, morreu em um acidente aéreo.