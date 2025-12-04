Padaria Artesanal completa dois anos no país com celebração em Brasília

Celebração de dois anos do projeto Padaria Artesanal contou com a presença de diversas autoridades - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O projeto social Padaria Artesanal completou dois anos com uma celebração na tarde desta quinta-feira (4/12) com a presença da idealizadora da iniciativa, a segunda-dama Lu Alckmin. No Distrito Federal, já foram beneficiadas 2,9 mil famílias, desde novembro de 2023.

“Agradeço a cada gestor que desenvolve o projeto nas comunidades, superando todas as dificuldades em forma de amor aos que mais precisam”, declarou Lu Alckmin, durante o evento, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Mercês, na Asa Sul.

"Levar esse projeto para todo Brasil é um sonho meu se realizando, é um sentimento de gratidão a Deus, aos parceiros, a todos que acreditaram nisso. Escuto depoimentos de transformação de vida, então, não tem como não ficar tão feliz e tão grata por esse programa", completou a segunda-dama.

Trabalhando com reciclagem, Ana Beatriz Gonçalves Marques, de 24 anos, diz que, com o programa, aprendeu não apenas sobre todo o processo de fazer pão e compartilhar o conhecimento de forma coletiva com os colegas de turma, mas também cultivou boas expectativas sobre o futuro profissinal. "Pretendo abrir um negócio para mim, em que eu faça bolos, pães e salgados", adianta. Moradora do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), Ana Beatrizquer ensinar outras pessoas. "Gostaria de orientar aquelas que são de onde moro, porque são pessoas que não têm condições de pagar um curso", ressaltou.

Cada instituição interessada em aderir ao projeto busca apoio dos parceiros e agenda a qualificação dos multiplicadores com os organizadores. Maria das Mercês, 49, foi uma das sete alunas que vieram do Amapá para o Distrito Federal para fazer o curso. Ela sempre trabalhou como cozinheira, mas começou a investir no seviço de venda de bolos após passar por um divórcio e ficar com uma filha para criar. "Eu me tornei empreendedora desde o momento em que me separei, e a minha filha está na adolescência. Hoje, tudo que eu faço, se eu vou trabalhar, se vou fazer uma venda, eu tenho que estar com ela", explica.

Para ela, foi uma experiência única. "Não imaginava que eu iria me formar em uma igreja chamada Nossa Senhora das Mercês, que tem meu nome; conheci Brasília e muitas pessoas também. Aprendi sobre receitas práticas", relata.

Empreendedorismo

A comemoração teve a presença de várias autoridades, entre elas, Jamal Jorge Bittar, presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra-DF) e diretor regional do Serviço Social da Indústria (Sesi-DF). "Vocês têm a mesma condição de muitos empreendedores comerciais e industriais que, às vezes, admiram. Então, tenho o seguinte conselho: não se intimidem, transformem isso numa atividade empresarial também", encorajou.

Além da formatura de uma turma da Padaria Artesanal, o evento também marcou a formatura da turma de ensino técnico da Escola Vila das Crianças, instituição da rede pública de educação do Distrito Federal, localizada no Núcleo Rural Alagados, em Santa Maria.

Também estiveram na comemoração o secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTI; Zhou Yongmei, embaixatriz da China; e dom Antonio Aparecido de Marcos Filho, bispo auxiliar de Brasília e referencial das pastorais sociais.