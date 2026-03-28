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SORTEIO

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 40 milhões neste sábado

Concurso 2.990 acontece às 21h na Avenida Paulista, com prêmio acumulado e apostas abertas até as 20h em lotéricas e online

Sorteio terá transmissão ao vivo nas redes das Loterias Caixa - (crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)
Sorteio terá transmissão ao vivo nas redes das Loterias Caixa - (crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

As seis dezenas do concurso 2.990 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

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O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 40 milhões.

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Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa. 

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

 

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Por Agência Brasil
postado em 28/03/2026 11:23
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