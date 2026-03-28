Após morte na Paraíba, laudo aponta contaminação por bactérias em pizzaria

A confirmação de contaminação bacteriana em alimentos servidos por uma pizzaria no município de Pombal, no Sertão da Paraíba, passou a orientar as investigações sobre o surto de infecção alimentar que deixou mais de 100 pessoas doentes e terminou com a morte de uma mulher. Os resultados foram divulgados neste sábado (28/3) pelo secretário de Saúde do estado, Ari Reis, com base em análises conduzidas pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba (Lacen-PB).

Foram examinadas sete amostras, incluindo tanto materiais biológicos de pacientes quanto alimentos recolhidos no estabelecimento, como pizzas, carnes e molhos. Os exames clínicos não apontaram a presença de bactérias patogênicas nos pacientes. Já nos alimentos, foi identificada uma elevada concentração de Staphylococcus aureus e Escherichia coli, segundo informações da TV Cabo Branco. Não houve registro de Salmonella em nenhuma das análises.

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A linha de investigação mais consistente indica problemas no manuseio dos alimentos como possível origem da contaminação. Ainda assim, a Secretaria de Saúde afirma que não há elementos suficientes até agora para estabelecer uma relação direta entre a presença das bactérias e a morte registrada. O secretário também ressaltou que “as bactérias identificadas em alta concentração têm o potencial de causar sintomas agudos, conforme os pacientes apresentaram”.

Reis explicou que a conclusão depende de exames mais específicos, voltados à identificação de toxinas no organismo da vítima. “A única afirmação que podemos fazer nesse momento é que há evidências científicas de que há uma má manipulação dos alimentos na pizzaria. Não podemos atribuir a essa concentração elevada de bactérias como causa do óbito, porque precisamos que as amostras biológicas sejam analisadas para verificar toxinas dessas bactérias no sangue, principalmente na amostra desse óbito”, afirmou.

Como esse tipo de análise não é realizado pelo Lacen-PB, o material será enviado para um laboratório fora da Paraíba. A expectativa é de que o resultado seja divulgado em até 15 dias úteis. O conteúdo do laudo foi inicialmente obtido pela Rádio CBN e detalhado neste sábado (28/3) pelo secretário em entrevista à TV Cabo Branco.

O surto ocorreu entre a noite do domingo (15/3) e a segunda-feira (16/3), quando clientes que haviam consumido alimentos no local começaram a apresentar sintomas como náuseas, vômitos, diarreia e dores abdominais. Ao todo, 117 pessoas procuraram atendimento médico. Entre elas, estava a servidora municipal Rayssa Maritein Bezerra e Silva, que não resistiu.

A Polícia Civil da Paraíba confirmou que teve acesso aos resultados, mas informou que só irá se pronunciar após a conclusão de todos os exames. A defesa do proprietário da pizzaria declarou, em vídeo publicado nas redes sociais, que ainda não teve acesso completo ao documento e segue à disposição das autoridades.

A vítima, Raíssa Maritein Bezerra e Silva, de 44 anos, esteve na pizzaria na noite de 15 de março acompanhada do namorado, quando consumiu uma pizza de carne de sol. O homem também apresentou sintomas e precisou de atendimento, mas não teve complicações graves.

O Núcleo de Medicina e Odontologia Legal (Numol) informou ao portal que exames toxicológicos continuam em andamento e devem contribuir para esclarecer a causa da morte. De acordo com o perito Luiz Rustenes, do núcleo de Cajazeiras, a análise inicial do corpo não identificou alterações típicas de intoxicação alimentar nos órgãos da vítima.