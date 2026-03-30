Homem é preso ao ameaçar invadir escola com revólver e faca em MG

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis - (crédito: PMMG/Reprodução)

Um homem de 37 anos foi preso na manhã desse domingo (29/3) ao divulgar um áudio com ameaças de invadir uma escola armado, em Rio Piracicaba (MG), na Região Central do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a Polícia Militar, o suspeito afirmava na gravação que entraria na unidade de ensino portando uma faca e um revólver. Assim que tomou conhecimento do conteúdo, a corporação iniciou buscas para identificar o autor.

O homem foi localizado e preso em pouco tempo, na Rua Orozimbo Gomes Figueiredo, no Bairro Córrego São Miguel.

De acordo com a PM, a ação rápida teve como objetivo evitar qualquer risco à comunidade escolar e garantir a segurança de alunos, professores e funcionários.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

A Polícia Militar destacou que ameaças desse tipo são tratadas com extrema seriedade e orienta que qualquer indício de violência seja imediatamente comunicado às autoridades.