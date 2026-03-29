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Avião de pequeno porte cai no Rio de Janeiro; duas pessoas morrem

Aeronave caiu em área de mata dentro de propriedade privada; vítimas foram encontradas sem vida e causas do acidente ainda são desconhecidas

Avião de pequeno porte caiu na manhã deste domingo (29/3) no interior do Rio de Janeiro - (crédito: Divulgação/Polícia Militar)
Avião de pequeno porte caiu na manhã deste domingo (29/3) no interior do Rio de Janeiro - (crédito: Divulgação/Polícia Militar)

A queda de uma aeronave de pequeno porte provocou a morte de dois homens na manhã deste domingo (29/3), em Rio Claro, no interior do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu por volta das 11h55, na Estrada de São João Marcos.

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Informações da Polícia Militar apontam que o avião, que transportava dois ocupantes, caiu em uma área de mata localizada dentro de uma propriedade privada, após ser visto por testemunhas na região.

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Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas encontraram as vítimas já sem vida no local da queda, conforme o portal g1. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a aeronave era classificada como experimental, estava em situação regular e autorizada para realizar voos diurnos.

Até o momento, não há confirmação sobre as causas do acidente, e as identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 29/03/2026 16:42 / atualizado em 29/03/2026 16:45
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