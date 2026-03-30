Abril terá dois feriados prolongados; veja as datas

Abril de 2026 reserva duas oportunidades de descanso para os brasileiros com dois feriados nacionais que alteram o funcionamento de serviços e comércios. As datas são a Paixão de Cristo e o Dia de Tiradentes, ambas caindo em dias de semana e possibilitando pausas prolongadas.
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Paixão de Cristo: feriado na primeira semana
O primeiro feriado será a Paixão de Cristo, também conhecida como Sexta-feira Santa, celebrada em 3 de abril. Por cair em uma sexta-feira, a data garante um fim de semana prolongado de três dias, sem necessidade de emendas.
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A Sexta-feira Santa é uma celebração religiosa cristã que relembra a crucificação e a morte de Jesus Cristo. Para milhões de fiéis, é um dia de reflexão, silêncio e práticas como jejuns e procissões. No Brasil, apesar de sua origem religiosa, a data é considerada feriado nacional.
Dia de Tiradentes: possibilidade de feriado prolongado
Já no fim do mês, o Dia de Tiradentes será comemorado em 21 de abril, uma terça-feira. Nesse caso, há possibilidade de um feriado de quatro dias para quem conseguir emendar a segunda-feira, dia 20.
No serviço público federal, é comum que a véspera seja decretada como ponto facultativo. No entanto, a medida não se aplica automaticamente à iniciativa privada, que depende de acordos internos ou convenções coletivas. Estados e municípios também podem adotar regras próprias.
O feriado homenageia Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um dos líderes da Inconfidência Mineira — movimento que defendia a independência do Brasil no período colonial. Considerado mártir da causa, ele foi executado em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro.
O que abre e fecha nos feriados?
Durante os feriados nacionais, o funcionamento de estabelecimentos e serviços é modificado. Confira o que esperar:
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Bancos: As agências bancárias não abrem para atendimento ao público nos dias 3 e 21 de abril. Canais digitais e caixas eletrônicos continuam funcionando.
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Comércio: O funcionamento de lojas de rua e shoppings pode variar. Geralmente, shoppings operam com horário de domingo, enquanto o comércio de rua pode fechar ou ter o expediente reduzido.
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Serviços Públicos: Repartições públicas fecham, mantendo apenas os serviços essenciais, como saúde e segurança.
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Transporte Público: É comum que as linhas de ônibus, trens e metrô operem com a grade de horários de domingos e feriados, que normalmente conta com uma frota reduzida.
Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor humano.
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