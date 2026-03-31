Pai se despede de filho morto em atropelamento: "10 anos muito felizes"

O humorista Vinicius Antunes emocionou os seguidores das redes sociais, na noite de segunda-feira (30/3), ao mostrar momentos ao lado do filho, Francisco Farias Antunes, de 10 anos, que morreu horas antes em um acidente na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. Na legenda, o pai descreveu a perda como “o dia mais triste da minha vida”.

"Obrigado, meu filho. Foi a melhor coisa da vida ser seu pai e continuarei sendo na memória. Te amo enquanto eu viver também", diz ainda o texto escrito por Antunes. A esposa dele, Ana Souza, comentou: "Obrigada por ter me deixado ser madrasta dele. Foi incrível".

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Francisco estava com a mãe, Emanoelle Martins Guedes de Farias, quando ambos foram atingidos por um ônibus Eles estavam em uma bicicleta elétrica A mulher conduzia a bicicleta quando teria sido fechada por um carro. Com a manobra, perdeu o equilíbrio e caiu na pista com o filho. Em seguida, um ônibus que trafegava pelo local não conseguiu frear a tempo e acabou atropelando os dois.

Veja o vídeo:

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Emanoelle morreu ainda no local. O menino foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do ônibus permaneceu no local e prestou depoimento. Já o condutor do carro que teria provocado o acidente não foi localizado até o momento.

O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca) e é investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança da região para esclarecer a dinâmica do acidente.

No vídeo, o humorista mostrou momentos com o filho inclusive a última foto deles juntos. Francisco aparecia com frequência nos conteúdos publicados por Vinicius Antunes e, segundo relatos de pessoas próximas, era uma criança carinhosa e comunicativa.

O colégio onde o menino estudava divulgou nota de pesar e suspendeu as aulas nesta terça-feira (31/3) em respeito à comunidade escolar. A instituição destacou o impacto da perda e prestou solidariedade à família.