Incêndio de grandes proporções atinge distribuidora de tintas em SP

Incêndio de grandes proporções atinge distribuidora de tintas em Diadema - (crédito: Defesa Civil/SP)

O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo atua no combate a um incêndio de grandes proporções que atingiu uma distribuidora de tintas na madrugada desta terça-feira, 31, em Diadema, na Grande São Paulo.

As chamas consumiram o edifício na Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel, número 2430. Segundo a corporação, até o momento não há registro de vítimas. O trânsito na via está liberado apenas no sentido Imigrantes.

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Ao menos 18 viaturas e 49 militares foram mobilizados para a ocorrência. De acordo com os bombeiros, o incêndio ainda apresentava elevado volume de fogo por volta das 7h30 e começou por volta das 3h40.

Por medida de segurança, moradores de imóveis próximos foram retirados do local. As causas do incêndio ainda serão apuradas.