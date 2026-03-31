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SÃO PAULO

Incêndio de grandes proporções atinge distribuidora de tintas em SP

Por medida de segurança, moradores de imóveis próximos foram retirados do local. As causas do incêndio ainda serão apuradas

Incêndio de grandes proporções atinge distribuidora de tintas em Diadema - (crédito: Defesa Civil/SP)
Incêndio de grandes proporções atinge distribuidora de tintas em Diadema - (crédito: Defesa Civil/SP)

O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo atua no combate a um incêndio de grandes proporções que atingiu uma distribuidora de tintas na madrugada desta terça-feira, 31, em Diadema, na Grande São Paulo.

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As chamas consumiram o edifício na Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel, número 2430. Segundo a corporação, até o momento não há registro de vítimas. O trânsito na via está liberado apenas no sentido Imigrantes.

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Ao menos 18 viaturas e 49 militares foram mobilizados para a ocorrência. De acordo com os bombeiros, o incêndio ainda apresentava elevado volume de fogo por volta das 7h30 e começou por volta das 3h40.

Por medida de segurança, moradores de imóveis próximos foram retirados do local. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 31/03/2026 09:43
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