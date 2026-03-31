Pai é preso por estuprar a filha durante cinco anos em Minas Gerais

Um homem, de idade não identificada, foi preso preventivamente nessa segunda-feira (30/3), suspeito de estuprar a própria filha, em Matipó (MG), na Zona da Mata. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a vítima foi violentada por cinco anos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com a corporação, a menina, hoje com 11 anos, começou a ser violentada pelo pai aos 6, na casa onde moravam. O episódio mais recente foi registrado em 12 de março deste ano. A vítima passou a ficar trancada no seu quarto, e a mãe questionou qual seria a razão daquele comportamento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Saiba Mais
- Brasil Caminhão com 120 porcos pega fogo em rodovia mineira
- Brasil Adolescentes são flagrados com patinetes elétricos dentro de shopping
- Brasil Justiça libera argentina acusada de injúria racial com caução de R$ 97 mil
- Brasil Por que animais "sem carisma" correm mais risco de extinção
- Brasil Pai se despede de filho morto em atropelamento: "10 anos muito felizes"
- Brasil Barragem de terra se rompe devido a chuvas e afeta 80 moradores em Minas
A menina então revelou que “estava cansada de ser estuprada dentro de casa” e o caso foi levado à polícia, iniciando as investigações por crime de estupro de vulnerável.
O levantamento feito na delegacia confirmou que os abusos ocorreram por diversas vezes durante anos. A vítima era coagida a não denunciar, enquanto a mãe da menina foi ludibriada sobre a conduta criminosa do pai.
A prisão do suspeito foi decretada pela Justiça, após representação da polícia civil, e o homem foi conduzido para o sistema prisional. Os trabalhos investigativos prosseguem para a conclusão do inquérito policial.