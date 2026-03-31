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CRIME SEXUAL

Pai é preso por estuprar a filha durante cinco anos em Minas Gerais

Vítima passou a se trancar no quarto; o comportamento chamou a atenção da mãe

Homem foi preso pela polícia nessa terça-feira (14/5) - (crédito: PCMG/Divulgação)
Homem foi preso pela polícia nessa terça-feira (14/5) - (crédito: PCMG/Divulgação)

Um homem, de idade não identificada, foi preso preventivamente nessa segunda-feira (30/3), suspeito de estuprar a própria filha, em Matipó (MG), na Zona da Mata. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a vítima foi violentada por cinco anos.

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De acordo com a corporação, a menina, hoje com 11 anos, começou a ser violentada pelo pai aos 6, na casa onde moravam. O episódio mais recente foi registrado em 12 de março deste ano. A vítima passou a ficar trancada no seu quarto, e a mãe questionou qual seria a razão daquele comportamento.

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Saiba Mais

A menina então revelou que “estava cansada de ser estuprada dentro de casa” e o caso foi levado à polícia, iniciando as investigações por crime de estupro de vulnerável.

O levantamento feito na delegacia confirmou que os abusos ocorreram por diversas vezes durante anos. A vítima era coagida a não denunciar, enquanto a mãe da menina foi ludibriada sobre a conduta criminosa do pai.

A prisão do suspeito foi decretada pela Justiça, após representação da polícia civil, e o homem foi conduzido para o sistema prisional. Os trabalhos investigativos prosseguem para a conclusão do inquérito policial.

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Estado de Minas

Por Estado de Minas
postado em 31/03/2026 17:25
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