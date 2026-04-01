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INVESTIGAÇÃO

PF deflagra nova fase da operação que investiga vazamento de dados de autoridades

Um mandado de prisão preventiva e outros seis de busca e apreensão foram cumpridos no Rio de Janeiro e em São Paulo, nesta quarta-feira (1º/3)

A primeira fase da Operação Exfil foi deflagrada no dia 17 de fevereiro - (crédito: Pillar Pedreira/Agência Senado)
A primeira fase da Operação Exfil foi deflagrada no dia 17 de fevereiro - (crédito: Pillar Pedreira/Agência Senado)

A Polícia Federal (PF) realizou, nesta quarta-feira (1º/4), uma nova fase da Operação Exfil, que tem como alvo dar continuidade à apuração do esquema de obtenção ilícita de declarações fiscais sigilosas de autoridades públicas e de seus familiares, por meio do acesso não autorizado aos sistemas da Receita Federal.

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Durante a ação desta quarta, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e outros seis de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo — ambos enviados pelo Supremo Tribunal Federal. 

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A primeira fase da operação foi realizada em 17 de fevereiro, para apurar o repasse de documentos fiscais submetidos à proteção legal e obtidos de forma criminosa mediante remuneração.

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Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 01/04/2026 16:04
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